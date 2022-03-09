В ХМАО похоронили спецназовца, погибшего на Украине. Фото

10 марта 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Погибшему спецназовцу Андрею Шамко было 33 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Нефтеюганске похоронили спецназовца Андрея Шамко, который погиб во время проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщила глава города Эльвира Бугай в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». «Нефтеюганцы простились со старшим лейтенантом Андреем Шамко. Ему было всего 33 года. Наш земляк героически погиб при исполнении воинских обязанностей в ходе спецоперации на Украине. Андрея Шамко проводили в последний путь со всеми воинскими почестями», — сообщила Бугай. В Нефтеюганске у погибшего военнослужащего живут родители и сестра. Ранее URA.RU сообщало, что Шамко погиб в первый день проведения спецоперации на Украине, 24 февраля. Спецоперация началась по решению президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, миссия носит освободительный характер, без оккупации территории. Минобороны РФ уже распространяло официальное заявление о погибших. В ведомстве признали, что есть раненые и попавшие в плен военнослужащие-контрактники, но потери российской стороны «многократно меньше военнослужащих украинских вооруженных сил». Похороны прошли с соблюдением воинских почестей Фото: аккаунт главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай в социальной сети «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нефтеюганске похоронили спецназовца Андрея Шамко, который погиб во время проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщила глава города Эльвира Бугай в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». «Нефтеюганцы простились со старшим лейтенантом Андреем Шамко. Ему было всего 33 года. Наш земляк героически погиб при исполнении воинских обязанностей в ходе спецоперации на Украине. Андрея Шамко проводили в последний путь со всеми воинскими почестями», — сообщила Бугай. В Нефтеюганске у погибшего военнослужащего живут родители и сестра. Ранее URA.RU сообщало, что Шамко погиб в первый день проведения спецоперации на Украине, 24 февраля. Спецоперация началась по решению президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, миссия носит освободительный характер, без оккупации территории. Минобороны РФ уже распространяло официальное заявление о погибших. В ведомстве признали, что есть раненые и попавшие в плен военнослужащие-контрактники, но потери российской стороны «многократно меньше военнослужащих украинских вооруженных сил».