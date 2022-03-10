В Госдуме призвали снизить налоги для россиян

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, миронов сергей
Миронов предложил отменить систему «Платон» в России Фото:

Для борьбы с ростом цен в России следует снижать НДС до 15%. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов в своем пресс-релизе, который есть в распоряжении URA.RU. По его словам, на продукты питания и повседневные товары нужно обнулять ставку налога.

»«Нужно давать отсрочку малому и среднему бизнесу по налогам, отменять различные квазиналоги и поборы. В частности, «заморозить» кампанию по маркировке товаров, отменить систему «Платон», тем более что логистика сегодня очень важна. Для борьбы с ростом цен необходимо снижать НДС до 15%, а на продукты питания и повседневные товары вообще обнулять ставку налога», — говорится в сообщении Миронова.

Политик также предложил пересмотреть цены на газ и топливо для потребителей. По его словам, следует заморозить кадастровую стоимость имущества и кампанию по маркировке товаров.

Ранее в рамках поддержки россиян правительство приняло решение предоставить гражданам кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Президент России Владимир Путин также утвердил полный список антикризисных мер. В частности, президент разрешил правительству проводить срочную индексацию пенсий.

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Для борьбы с ростом цен в России следует снижать НДС до 15%. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов в своем пресс-релизе, который есть в распоряжении URA.RU. По его словам, на продукты питания и повседневные товары нужно обнулять ставку налога. »«Нужно давать отсрочку малому и среднему бизнесу по налогам, отменять различные квазиналоги и поборы. В частности, «заморозить» кампанию по маркировке товаров, отменить систему «Платон», тем более что логистика сегодня очень важна. Для борьбы с ростом цен необходимо снижать НДС до 15%, а на продукты питания и повседневные товары вообще обнулять ставку налога», — говорится в сообщении Миронова. Политик также предложил пересмотреть цены на газ и топливо для потребителей. По его словам, следует заморозить кадастровую стоимость имущества и кампанию по маркировке товаров. Ранее в рамках поддержки россиян правительство приняло решение предоставить гражданам кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Президент России Владимир Путин также утвердил полный список антикризисных мер. В частности, президент разрешил правительству проводить срочную индексацию пенсий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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