В Госдуме призвали снизить налоги для россиян

10 марта 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Миронов предложил отменить систему «Платон» в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для борьбы с ростом цен в России следует снижать НДС до 15%. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов в своем пресс-релизе, который есть в распоряжении URA.RU. По его словам, на продукты питания и повседневные товары нужно обнулять ставку налога. »«Нужно давать отсрочку малому и среднему бизнесу по налогам, отменять различные квазиналоги и поборы. В частности, «заморозить» кампанию по маркировке товаров, отменить систему «Платон», тем более что логистика сегодня очень важна. Для борьбы с ростом цен необходимо снижать НДС до 15%, а на продукты питания и повседневные товары вообще обнулять ставку налога», — говорится в сообщении Миронова. Политик также предложил пересмотреть цены на газ и топливо для потребителей. По его словам, следует заморозить кадастровую стоимость имущества и кампанию по маркировке товаров. Ранее в рамках поддержки россиян правительство приняло решение предоставить гражданам кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Президент России Владимир Путин также утвердил полный список антикризисных мер. В частности, президент разрешил правительству проводить срочную индексацию пенсий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для борьбы с ростом цен в России следует снижать НДС до 15%. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов в своем пресс-релизе, который есть в распоряжении URA.RU. По его словам, на продукты питания и повседневные товары нужно обнулять ставку налога. »«Нужно давать отсрочку малому и среднему бизнесу по налогам, отменять различные квазиналоги и поборы. В частности, «заморозить» кампанию по маркировке товаров, отменить систему «Платон», тем более что логистика сегодня очень важна. Для борьбы с ростом цен необходимо снижать НДС до 15%, а на продукты питания и повседневные товары вообще обнулять ставку налога», — говорится в сообщении Миронова. Политик также предложил пересмотреть цены на газ и топливо для потребителей. По его словам, следует заморозить кадастровую стоимость имущества и кампанию по маркировке товаров. Ранее в рамках поддержки россиян правительство приняло решение предоставить гражданам кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Президент России Владимир Путин также утвердил полный список антикризисных мер. В частности, президент разрешил правительству проводить срочную индексацию пенсий.