09 марта 2022

В Челябинске развернут сеть АЗС нового типа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, заправка, бензозаправка, новатэк, автобус, метан, азс новатэк
Вслед за экологически чистыми автобусами метановые заправки станут доступны автолюбителям (фото из архива) Фото:

К 2025 году в Челябинске развернут сеть из семи заправочных станций для транспорта, использующего в качестве топливо метан. Об этом сообщил URA.RU вице-мэр по экономике Игорь Постнов.

«Для Челябинска, в рамках федерального проекта „Чистый воздух“, активно закупаются газомоторные автобусы. В 2021 году город получил 157 „метановых“ машин, с учетом поставок 2020 года это уже более 200 единиц. Для них нужна соответствующая инфраструктура автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)», — пояснил URA.RU Постнов.

С помощью городских властей инвесторы построили в Челябинске две метановых «заправки», в планах на 2022 год — еще две. Постепенно АГНКС начнут удовлетворять потребности не только муниципалитета и общественного транспорта, но и частных автовладельцев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

К 2025 году в Челябинске развернут сеть из семи заправочных станций для транспорта, использующего в качестве топливо метан. Об этом сообщил URA.RU вице-мэр по экономике Игорь Постнов. «Для Челябинска, в рамках федерального проекта „Чистый воздух“, активно закупаются газомоторные автобусы. В 2021 году город получил 157 „метановых“ машин, с учетом поставок 2020 года это уже более 200 единиц. Для них нужна соответствующая инфраструктура автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)», — пояснил URA.RU Постнов. С помощью городских властей инвесторы построили в Челябинске две метановых «заправки», в планах на 2022 год — еще две. Постепенно АГНКС начнут удовлетворять потребности не только муниципалитета и общественного транспорта, но и частных автовладельцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...