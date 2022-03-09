В Челябинске развернут сеть АЗС нового типа

Вслед за экологически чистыми автобусами метановые заправки станут доступны автолюбителям (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К 2025 году в Челябинске развернут сеть из семи заправочных станций для транспорта, использующего в качестве топливо метан. Об этом сообщил URA.RU вице-мэр по экономике Игорь Постнов.

«Для Челябинска, в рамках федерального проекта „Чистый воздух“, активно закупаются газомоторные автобусы. В 2021 году город получил 157 „метановых“ машин, с учетом поставок 2020 года это уже более 200 единиц. Для них нужна соответствующая инфраструктура автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)», — пояснил URA.RU Постнов.

С помощью городских властей инвесторы построили в Челябинске две метановых «заправки», в планах на 2022 год — еще две. Постепенно АГНКС начнут удовлетворять потребности не только муниципалитета и общественного транспорта, но и частных автовладельцев.