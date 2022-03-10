По информации торгового центра, магазин закроют 20 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На фоне заявления управляющей магазинами Uniqlo компании, их бутики в торговых центрах Екатеринбурга наполнились посетителями к концу рабочего дня 10 марта. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из магазина. Ранее после объявления о закрытии в Екатеринбурге IKEA горожане стояли в очередях часами, чтобы купить необходимые товары.

«Вот такие очереди в магазинах, чуть больше обычного. Работники „Гринвича“ считают, что позднее вечером их станет еще больше», — рассказывает корреспондент агентства.

Как рассказали в «Гринвиче», последний день работы магазина — 20 марта. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Uniqlo Россия. В пресс-службе ответили, что не обладают конкретной информацией к настоящему моменту, официальная дата станет известна позднее.

Ранее гендиректор компании Uniqlo Тадаси Янаи сообщил, что не планирует приостанавливать деятельность компании в России. Однако 10 марта управляющая магазином организация Fast Retailing Co сообщила, что вынуждена приостановить деятельность на территории РФ «из-за ряда трудностей».