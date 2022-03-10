Рогозин: МКС развалится до 2030 года

10 марта 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

В нынешних условиях работа МКС неэффективна, считает Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Международная космическая станция (МКС) развалится до 2030 года. Такое заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Роскосмос считает, что до 2030 года МКС развалится. Я не считают работу на МКС в нынешних условиях эффективной», — передает ТАСС слова Рогозина. Глава Роскосмоса также заявил, что Россия до 2026 года развернет свою орбитальную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее МКС. Однако по словам Рогозина, для этого надо «сильно поднапрячься». Ранее Роскосмос частично прекратил сотрудничество с Западом. Рогозин заявил, что Роскосмос будет крайне жестко отвечать на антироссийские санкции, пишет RT. Президент США Джо Байден сообщил, что против российской космической программы будут введены отдельные санкции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Международная космическая станция (МКС) развалится до 2030 года. Такое заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Роскосмос считает, что до 2030 года МКС развалится. Я не считают работу на МКС в нынешних условиях эффективной», — передает ТАСС слова Рогозина. Глава Роскосмоса также заявил, что Россия до 2026 года развернет свою орбитальную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее МКС. Однако по словам Рогозина, для этого надо «сильно поднапрячься». Ранее Роскосмос частично прекратил сотрудничество с Западом. Рогозин заявил, что Роскосмос будет крайне жестко отвечать на антироссийские санкции, пишет RT. Президент США Джо Байден сообщил, что против российской космической программы будут введены отдельные санкции.