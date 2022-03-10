Рогозин: МКС развалится до 2030 года

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, рогозин дмитрий
В нынешних условиях работа МКС неэффективна, считает Дмитрий Рогозин Фото:

Международная космическая станция (МКС) развалится до 2030 года. Такое заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Роскосмос считает, что до 2030 года МКС развалится. Я не считают работу на МКС в нынешних условиях эффективной», — передает ТАСС слова Рогозина.

Глава Роскосмоса также заявил, что Россия до 2026 года развернет свою орбитальную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее МКС. Однако по словам Рогозина, для этого надо «сильно поднапрячься».

Ранее Роскосмос частично прекратил сотрудничество с Западом. Рогозин заявил, что Роскосмос будет крайне жестко отвечать на антироссийские санкции, пишет RT. Президент США Джо Байден сообщил, что против российской космической программы будут введены отдельные санкции.

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Международная космическая станция (МКС) развалится до 2030 года. Такое заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Роскосмос считает, что до 2030 года МКС развалится. Я не считают работу на МКС в нынешних условиях эффективной», — передает ТАСС слова Рогозина. Глава Роскосмоса также заявил, что Россия до 2026 года развернет свою орбитальную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее МКС. Однако по словам Рогозина, для этого надо «сильно поднапрячься». Ранее Роскосмос частично прекратил сотрудничество с Западом. Рогозин заявил, что Роскосмос будет крайне жестко отвечать на антироссийские санкции, пишет RT. Президент США Джо Байден сообщил, что против российской космической программы будут введены отдельные санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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