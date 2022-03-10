Рогозин: МКС развалится до 2030 года

Международная космическая станция (МКС) развалится до 2030 года. Такое заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Роскосмос считает, что до 2030 года МКС развалится. Я не считают работу на МКС в нынешних условиях эффективной», — передает ТАСС слова Рогозина.
Глава Роскосмоса также заявил, что Россия до 2026 года развернет свою орбитальную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее МКС. Однако по словам Рогозина, для этого надо «сильно поднапрячься».
Международная космическая станция (МКС) развалится до 2030 года. Такое заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Роскосмос считает, что до 2030 года МКС развалится. Я не считают работу на МКС в нынешних условиях эффективной», — передает ТАСС слова Рогозина. Глава Роскосмоса также заявил, что Россия до 2026 года развернет свою орбитальную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее МКС. Однако по словам Рогозина, для этого надо «сильно поднапрячься». Ранее Роскосмос частично прекратил сотрудничество с Западом. Рогозин заявил, что Роскосмос будет крайне жестко отвечать на антироссийские санкции, пишет RT. Президент США Джо Байден сообщил, что против российской космической программы будут введены отдельные санкции.