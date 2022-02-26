«Роскосмос» частично прекратил сотрудничество с Европой

26 февраля 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Рогозин рассказал о приостановке сотрудничества с Европой Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности «Роскосмос» в ответ на санкции ЕС временно прекращает сотрудничество с Европой по запускам с космодрома Куру. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. «В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий „Роскосмос“ приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру», — написал Рогозин. Он отметил, что Роскосмос также отзывает свой технический персонал из Французской Гвианы. Президент США Джо Байден ранее заявил о грядущем «полном разрыве» отношений между США и РФ, если продолжится военная спецоперация РФ на Украине. Он подчеркнул, что санкции могут коснуться космической программы. Рогозин ответил на это, что тех, кто генерирует санкции против космической отрасли РФ, нужно проверять на болезнь Альцгеймера. Позже стало известно, что ЕС также ввел санкции против ряда учреждений, в том числе против ракетно-космического центра «Прогресс». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Роскосмос» в ответ на санкции ЕС временно прекращает сотрудничество с Европой по запускам с космодрома Куру. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. «В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий „Роскосмос“ приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру», — написал Рогозин. Он отметил, что Роскосмос также отзывает свой технический персонал из Французской Гвианы. Президент США Джо Байден ранее заявил о грядущем «полном разрыве» отношений между США и РФ, если продолжится военная спецоперация РФ на Украине. Он подчеркнул, что санкции могут коснуться космической программы. Рогозин ответил на это, что тех, кто генерирует санкции против космической отрасли РФ, нужно проверять на болезнь Альцгеймера. Позже стало известно, что ЕС также ввел санкции против ряда учреждений, в том числе против ракетно-космического центра «Прогресс».