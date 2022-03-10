Минобороны РФ: на Украине готовили биоатаки с помощью птиц

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Виды города. Тобольск, мусорка, галка, птица
Украина планировала использовать перелетных птиц для распространения инфекций, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В рамках проекта UP-4 Украина изучала возможность распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Целью проекта UP-4 было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла. США, украинские и грузинские лаборатории у границ РФ реализуют проект, где в качестве переносчиков биооружия рассматриваются также летучие мыши», — передает заявление Минобороны телеканал «Россия 24».

В ведомстве отметили, что выявлено как минимум два вида перелетных птиц, которые могли использовать для переноса вирусов, при этом их маршруты проходят в основном через Россию. «Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки этот является одним из самых безрассудных и безответственных», — заключили в Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что в лабораториях Украины разрабатывали коронавирус. При этом все эксперименты проводились при финансовой поддержке США. Также в Минобороны заявили, что на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов, пишет RT.

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В рамках проекта UP-4 Украина изучала возможность распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Целью проекта UP-4 было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла. США, украинские и грузинские лаборатории у границ РФ реализуют проект, где в качестве переносчиков биооружия рассматриваются также летучие мыши», — передает заявление Минобороны телеканал «Россия 24». В ведомстве отметили, что выявлено как минимум два вида перелетных птиц, которые могли использовать для переноса вирусов, при этом их маршруты проходят в основном через Россию. «Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки этот является одним из самых безрассудных и безответственных», — заключили в Минобороны. Ранее в Минобороны сообщили, что в лабораториях Украины разрабатывали коронавирус. При этом все эксперименты проводились при финансовой поддержке США. Также в Минобороны заявили, что на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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