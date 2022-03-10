Минобороны РФ: на Украине готовили биоатаки с помощью птиц

10 марта 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Украина планировала использовать перелетных птиц для распространения инфекций, заявили в Минобороны РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рамках проекта UP-4 Украина изучала возможность распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Целью проекта UP-4 было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла. США, украинские и грузинские лаборатории у границ РФ реализуют проект, где в качестве переносчиков биооружия рассматриваются также летучие мыши», — передает заявление Минобороны телеканал «Россия 24». В ведомстве отметили, что выявлено как минимум два вида перелетных птиц, которые могли использовать для переноса вирусов, при этом их маршруты проходят в основном через Россию. «Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки этот является одним из самых безрассудных и безответственных», — заключили в Минобороны. Ранее в Минобороны сообщили, что в лабораториях Украины разрабатывали коронавирус. При этом все эксперименты проводились при финансовой поддержке США. Также в Минобороны заявили, что на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В рамках проекта UP-4 Украина изучала возможность распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Целью проекта UP-4 было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла. США, украинские и грузинские лаборатории у границ РФ реализуют проект, где в качестве переносчиков биооружия рассматриваются также летучие мыши», — передает заявление Минобороны телеканал «Россия 24». В ведомстве отметили, что выявлено как минимум два вида перелетных птиц, которые могли использовать для переноса вирусов, при этом их маршруты проходят в основном через Россию. «Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки этот является одним из самых безрассудных и безответственных», — заключили в Минобороны. Ранее в Минобороны сообщили, что в лабораториях Украины разрабатывали коронавирус. При этом все эксперименты проводились при финансовой поддержке США. Также в Минобороны заявили, что на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов, пишет RT.