Цены на билеты в Крым для тюменцев сделали дороже на треть

Частный перевозчик поднял цены на проезд в купе на 36% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Цены на железнодорожные билеты в Симферополь (Крым) для жителей Тюмени за десять дней выросли на 24-36%. Это следует из данных системы бронирования на сайте РЖД.

«Поезд „Таврия“, билеты Тюмень — Симферополь, на 13 марта 2022 года. Плацкарт — от 5 242 рублей. Купе — от 9 284 рублей», — такие данные значатся в системе бронирования на сайте РЖД. При этом по состоянию на 3 марта цены на плацкарт стартовали с 4 226 рублей, на купе — с 6 789 рублей. Таким образом, за 10 дней стоимость выросла на 24% и 36% соответственно. На обратные билеты за тот же период — на 24-32%.

Ранее в РЖД заявляли, что цены на билеты в южных направлениях будут зафиксированы. Это было сделано так как из-за проведения спецоперации на Украине России пришлось ограничить работу некоторых аэропортов страны.

Как прояснили URA.RU в пресс-службе уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» (дочерняя структура РЖД), цены на билеты на поезда «Таврия» формирует частный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Агентство обратилось за комментарием в компанию.

«Стоимость проезда в плацкарте сообщением Симферополь — Тюмень в 4 226 рублей указана для определенных мест, которые отсутствуют в продаже на 13 марта. Но, к примеру, на 20 марта они есть в наличии. Все остальные места в плацкартных вагонах продаются по единой, независящей от спроса стоимости», — сообщили URA.RU в «Гранд Сервис Экспресс». В компании не стали пояснять ситуацию с удорожанием билетов для тюменцев в вагонах-купе.

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