Путин поручил повторить программу детского туристического кешбэка

10 марта 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

Льготой на путевки в детские оздоровительные лагеря воспользовались более 400 тысяч детей, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство должно проработать программу по компенсации детского отдыха, аналогичную прошлогодней. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24». «В прошлом году мы запустили программу возврата до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. Этой льготой воспользовались более 400 тысяч детей. Я прошу правительство проработать и осуществить такую же программу в этом году, тоже с 1 мая», — сказал Путин. Ранее правительство выделило более 500 млн рублей на развитие программы школьного туризма, пишет RT. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на программу туристического кешбэка предполагается каждый год выделять по 5 миллиардов рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Владимир Путин также заявил, что правительство выделит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство должно проработать программу по компенсации детского отдыха, аналогичную прошлогодней. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24». «В прошлом году мы запустили программу возврата до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. Этой льготой воспользовались более 400 тысяч детей. Я прошу правительство проработать и осуществить такую же программу в этом году, тоже с 1 мая», — сказал Путин. Ранее правительство выделило более 500 млн рублей на развитие программы школьного туризма, пишет RT. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на программу туристического кешбэка предполагается каждый год выделять по 5 миллиардов рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Владимир Путин также заявил, что правительство выделит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми.