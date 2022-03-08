Путин подписал указ о запрете экспорта ряда продукции и сырья

08 марта 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Правительству поручено составить список стран, куда будет запрещен экспорт, в течение двух дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Росси Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывозить за границу ряд продукции и сырья, перечень которых должно определит правительство. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер: запрет на вывоз за пределы Российской Федерации и (или) ввоз на территорию Российской Федерации продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым Правительством Российской Федерации», — говорится в документе. Правительству РФ поручено определить список иностранных государств, куда будет запрещен ввоз ряда продукции и сырья из России, за два дня. Отмечается, что принимаемые меры не будут распространяться на продукцию и (или) сырье, которые вывозятся за пределы РФ и (или) ввозятся на территорию страны гражданами России, а также иностранцами и лицами без гражданства для личного использования. Ранее сообщалось, что Россия составит список недружественных стран. Путин подписал указ, по которому правительство должно определить список стран, совершающих «недружественные действия» по отношению к России, в течение двух дней. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Росси Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывозить за границу ряд продукции и сырья, перечень которых должно определит правительство. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер: запрет на вывоз за пределы Российской Федерации и (или) ввоз на территорию Российской Федерации продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым Правительством Российской Федерации», — говорится в документе. Правительству РФ поручено определить список иностранных государств, куда будет запрещен ввоз ряда продукции и сырья из России, за два дня. Отмечается, что принимаемые меры не будут распространяться на продукцию и (или) сырье, которые вывозятся за пределы РФ и (или) ввозятся на территорию страны гражданами России, а также иностранцами и лицами без гражданства для личного использования. Ранее сообщалось, что Россия составит список недружественных стран. Путин подписал указ, по которому правительство должно определить список стран, совершающих «недружественные действия» по отношению к России, в течение двух дней.