08 марта 2022

Путин подписал указ о запрете экспорта ряда продукции и сырья

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Правительству поручено составить список стран, куда будет запрещен экспорт, в течение двух дней Фото:

Президент Росси Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывозить за границу ряд продукции и сырья, перечень которых должно определит правительство. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер: запрет на вывоз за пределы Российской Федерации и (или) ввоз на территорию Российской Федерации продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым Правительством Российской Федерации», — говорится в документе. Правительству РФ поручено определить список иностранных государств, куда будет запрещен ввоз ряда продукции и сырья из России, за два дня. Отмечается, что принимаемые меры не будут распространяться на продукцию и (или) сырье, которые вывозятся за пределы РФ и (или) ввозятся на территорию страны гражданами России, а также иностранцами и лицами без гражданства для личного использования.

Ранее сообщалось, что Россия составит список недружественных стран. Путин подписал указ, по которому правительство должно определить список стран, совершающих «недружественные действия» по отношению к России, в течение двух дней.

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Президент Росси Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывозить за границу ряд продукции и сырья, перечень которых должно определит правительство. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер: запрет на вывоз за пределы Российской Федерации и (или) ввоз на территорию Российской Федерации продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым Правительством Российской Федерации», — говорится в документе. Правительству РФ поручено определить список иностранных государств, куда будет запрещен ввоз ряда продукции и сырья из России, за два дня. Отмечается, что принимаемые меры не будут распространяться на продукцию и (или) сырье, которые вывозятся за пределы РФ и (или) ввозятся на территорию страны гражданами России, а также иностранцами и лицами без гражданства для личного использования. Ранее сообщалось, что Россия составит список недружественных стран. Путин подписал указ, по которому правительство должно определить список стран, совершающих «недружественные действия» по отношению к России, в течение двух дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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