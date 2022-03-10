Правительство запретило вывозить из России автомобили и зерно

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Виды города. Пермь, автовоз, трасса, дорога, старинные автомобили
Запрет на экспорт автомобилей будет действовать до конца 2022 года Фото:

В России ввели временный запрет на экспорт легковых автомобилей и зерна. Соответствующее постановление приняло правительство РФ.

«Правительство РФ ввело запрет на экспорт легковых автомобилей до 31 декабря 2022 года. Также запрет распространяется на поставку самолетов и беспилотников», — передает ТАСС постановление правительства.

Таможенная подкомиссия также одобрила временный запрет на экспорт зерна в страны ЕАЭС. Запрет будет действовать до 31 августа 2022 года. Он коснется пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы.

Ранее правительство также ввело запрет на экспорт удобрений. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете экспорта ряда продукции и сырья. В Минсельхозе сообщили, что Россия обеспечила себе продовольственную безопасность, пишет RT.

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В России ввели временный запрет на экспорт легковых автомобилей и зерна. Соответствующее постановление приняло правительство РФ. «Правительство РФ ввело запрет на экспорт легковых автомобилей до 31 декабря 2022 года. Также запрет распространяется на поставку самолетов и беспилотников», — передает ТАСС постановление правительства. Таможенная подкомиссия также одобрила временный запрет на экспорт зерна в страны ЕАЭС. Запрет будет действовать до 31 августа 2022 года. Он коснется пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Ранее правительство также ввело запрет на экспорт удобрений. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете экспорта ряда продукции и сырья. В Минсельхозе сообщили, что Россия обеспечила себе продовольственную безопасность, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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