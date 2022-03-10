Правительство запретило вывозить из России автомобили и зерно

В России ввели временный запрет на экспорт легковых автомобилей и зерна. Соответствующее постановление приняло правительство РФ.
«Правительство РФ ввело запрет на экспорт легковых автомобилей до 31 декабря 2022 года. Также запрет распространяется на поставку самолетов и беспилотников», — передает ТАСС постановление правительства.
Таможенная подкомиссия также одобрила временный запрет на экспорт зерна в страны ЕАЭС. Запрет будет действовать до 31 августа 2022 года. Он коснется пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы.
В России ввели временный запрет на экспорт легковых автомобилей и зерна. Соответствующее постановление приняло правительство РФ. «Правительство РФ ввело запрет на экспорт легковых автомобилей до 31 декабря 2022 года. Также запрет распространяется на поставку самолетов и беспилотников», — передает ТАСС постановление правительства. Таможенная подкомиссия также одобрила временный запрет на экспорт зерна в страны ЕАЭС. Запрет будет действовать до 31 августа 2022 года. Он коснется пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Ранее правительство также ввело запрет на экспорт удобрений. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете экспорта ряда продукции и сырья. В Минсельхозе сообщили, что Россия обеспечила себе продовольственную безопасность, пишет RT.