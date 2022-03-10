Югорчанка рассказала о русофобии в ФРГ из-за событий на Украине

Жительница ХМАО чувствует русофобию в Германии Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россияне, проживающие в Германии, испытывают на себе вспышки русофобии со стороны местного населения из-за спецоперации на Украине. Об этом URA.RU на правах анонимности сообщила югорчанка, переехавшая в ФРГ.

«Русский магазин облили краской. В некоторых торговых точках убирают с полок российские товары. Соседи интересуются, какого мы мнения о происходящем на Украине», — рассказала женщина. Она также добавила, что социальная напряженность увеличилась из-за повышения стоимости газа для жителей. «Мы купили обогреватель, газ резко подорожал. Использовать электроэнергию получается намного дешевле. Отопление мы вообще отключаем часто в целях экономии», — резюмировала собеседница агентства.

Ранее об отношении к русским туристам рассказал другой россиянин, застрявший в Европе. Он не заметил негативного отношения, несмотря на то, что окружающие активно обсуждают спецоперацию, которую Россия проводит на Украине. Спецоперация началась по решению президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, миссия носит освободительный характер, без оккупации территории.