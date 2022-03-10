Россия и Украина начали диалог по ядерной безопасности

11 марта 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Москва и Киев готовы работать с МАГАТЭ по безопасности украинских АЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва и Киев согласились и готовы работать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности украинских атомных электростанций. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с главами МИД Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым в Турции. «Моя первая цель была учредить прямой диалог на самом высоком уровне <…> Этого удалось достичь. У нас прошли важные встречи», — передает слова Гросси ТАСС. По словам гендиректора, в Анталье у него состоялись конструктивные переговоры. 10 марта в турецкой Анталье состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины. Переговоры проходили при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и длились около 90 минут. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе разговора политики обсудили безопасность украинских АЭС и гуманитарную помощь Киеву. 6 марта также состоялись переговоры по телефону между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Лидеры государств обсудили недавний инцидент с возгоранием на территории Запорожской АЭС. Кроме того, Путин отметил, что российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Москва и Киев согласились и готовы работать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности украинских атомных электростанций. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с главами МИД Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым в Турции. «Моя первая цель была учредить прямой диалог на самом высоком уровне <…> Этого удалось достичь. У нас прошли важные встречи», — передает слова Гросси ТАСС. По словам гендиректора, в Анталье у него состоялись конструктивные переговоры. 10 марта в турецкой Анталье состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины. Переговоры проходили при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и длились около 90 минут. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе разговора политики обсудили безопасность украинских АЭС и гуманитарную помощь Киеву. 6 марта также состоялись переговоры по телефону между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Лидеры государств обсудили недавний инцидент с возгоранием на территории Запорожской АЭС. Кроме того, Путин отметил, что российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.