10 марта 2022

Disney приостановит деятельность в России

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Ольга Бузова на премьере фильма Ёлки 8. Тюмень, кинотеатр, кинозал
Disney приостановил показ фильмов, производство новой продукции и работу National Geographic Фото:
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Компания Walt Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации на Украине. Решение коснется релиза и производства новой продукции, лицензирования, круизной линии и работы журнала National Geographic. Об этом сообщило руководство компании.

«С учетом развития ситуации, компания объявила в четверг о приостановке всей другой деятельности. Это включает лицензирование контента и продукции, деятельность круизной линии Disney Cruise Line, работу журнала и туры от National Geographic, производство местного контента и (работы) линейных каналов», — передает заявление компании РИА «Новости». Сообщается, что Disney намерена сохранить рабочие места для сотрудников в РФ.

Ранее решение о приостановке проката своих кинолент озвучили Walt Disney Company и Sony Pictures. Представители компании Warner Bros отменили премьеру «Бэтмена», которая была назначена на 2 марта. Решение было принято после того, как Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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Компания Walt Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации на Украине. Решение коснется релиза и производства новой продукции, лицензирования, круизной линии и работы журнала National Geographic. Об этом сообщило руководство компании. «С учетом развития ситуации, компания объявила в четверг о приостановке всей другой деятельности. Это включает лицензирование контента и продукции, деятельность круизной линии Disney Cruise Line, работу журнала и туры от National Geographic, производство местного контента и (работы) линейных каналов», — передает заявление компании РИА «Новости». Сообщается, что Disney намерена сохранить рабочие места для сотрудников в РФ. Ранее решение о приостановке проката своих кинолент озвучили Walt Disney Company и Sony Pictures. Представители компании Warner Bros отменили премьеру «Бэтмена», которая была назначена на 2 марта. Решение было принято после того, как Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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