10 марта 2022

Глава МВФ допустила возможность дефолта в России из-за санкций

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Из-за санкций в России возможен дефолт Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Из-за введенных Западом санкции в России не исключен дефолт. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер <…> Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным», — цитирует Георгиеву ТАСС.

После начала спецоперации России на Украине Евросоюз и США объявили о введении санкций в отношении РФ. Ограничения затронули физических и юридических лиц, в том числе банки. Америка и раньше вводила санкции в отношении РФ. Например, в 2012 году приняли «Список Магнитского». Ограничения касались тех, кто по мнению США, был причастен к смерти юриста Сергея Магнитского.

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Из-за введенных Западом санкции в России не исключен дефолт. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. «Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер <…> Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным», — цитирует Георгиеву ТАСС. После начала спецоперации России на Украине Евросоюз и США объявили о введении санкций в отношении РФ. Ограничения затронули физических и юридических лиц, в том числе банки. Америка и раньше вводила санкции в отношении РФ. Например, в 2012 году приняли «Список Магнитского». Ограничения касались тех, кто по мнению США, был причастен к смерти юриста Сергея Магнитского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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