Глава МВФ допустила возможность дефолта в России из-за санкций

Из-за введенных Западом санкции в России не исключен дефолт. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер <…> Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным», — цитирует Георгиеву ТАСС.
После начала спецоперации России на Украине Евросоюз и США объявили о введении санкций в отношении РФ. Ограничения затронули физических и юридических лиц, в том числе банки. Америка и раньше вводила санкции в отношении РФ. Например, в 2012 году приняли «Список Магнитского». Ограничения касались тех, кто по мнению США, был причастен к смерти юриста Сергея Магнитского.
Из-за введенных Западом санкции в России не исключен дефолт. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. «Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер <…> Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным», — цитирует Георгиеву ТАСС. После начала спецоперации России на Украине Евросоюз и США объявили о введении санкций в отношении РФ. Ограничения затронули физических и юридических лиц, в том числе банки. Америка и раньше вводила санкции в отношении РФ. Например, в 2012 году приняли «Список Магнитского». Ограничения касались тех, кто по мнению США, был причастен к смерти юриста Сергея Магнитского.