Евросоюз готовит новые санкции против России

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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
В Евросоюзе пригрозили России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз собирается ввести новые санкции в отношении России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается в заявлении глав стран и правительств после первого дня саммита Евросоюза.

«Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Белоруссию. Мы ввели серьезные санкции и по-прежнему готовы быстро ввести новые», — сообщается в документе на сайте Евросоюза.

Ранее европейские страны начали вводить санкции в отношении РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции против России ввели бы и без этого события. По его словам, их вводили на протяжении многих лет, после распада СССР многие ограничения не прекратили действовать. В Кремле отметили, что против России развернули экономическую войну, передает RT. РФ готова противостоять давлению Запада, цитирует телеканал 360 замминистра иностранных дел Александра Панкина.

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Евросоюз собирается ввести новые санкции в отношении России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается в заявлении глав стран и правительств после первого дня саммита Евросоюза. «Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Белоруссию. Мы ввели серьезные санкции и по-прежнему готовы быстро ввести новые», — сообщается в документе на сайте Евросоюза. Ранее европейские страны начали вводить санкции в отношении РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции против России ввели бы и без этого события. По его словам, их вводили на протяжении многих лет, после распада СССР многие ограничения не прекратили действовать. В Кремле отметили, что против России развернули экономическую войну, передает RT. РФ готова противостоять давлению Запада, цитирует телеканал 360 замминистра иностранных дел Александра Панкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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