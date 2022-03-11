Евросоюз готовит новые санкции против России

В Евросоюзе пригрозили России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз собирается ввести новые санкции в отношении России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается в заявлении глав стран и правительств после первого дня саммита Евросоюза.

«Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Белоруссию. Мы ввели серьезные санкции и по-прежнему готовы быстро ввести новые», — сообщается в документе на сайте Евросоюза.

Ранее европейские страны начали вводить санкции в отношении РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции против России ввели бы и без этого события. По его словам, их вводили на протяжении многих лет, после распада СССР многие ограничения не прекратили действовать. В Кремле отметили, что против России развернули экономическую войну, передает RT. РФ готова противостоять давлению Запада, цитирует телеканал 360 замминистра иностранных дел Александра Панкина.