Air Astana приостановила полеты над Россией

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Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, стоянка самолета, самолет, пассажирский рукав, воздушный транспорт, авиасообщение
Авиакомпания обсуждает с правительством Казахстана возможные сроки возобновления перелетов в Россию Фото:
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Казахстанский авиаперевозчик Air Astana объявил о временном прекращении рейсов в Россию и полетов над территорией страны. Согласно информации СМИ Казахстана, такое решение принято из-за прекращения страхового покрытия полетов.

«Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены», — сообщает казахстанский новостной портал Tengrinews.kz.

По информации журналистов, в настоящее время авиакомпания обсуждает вопрос возобновления рейсов в Россию с властями Казахстана. Всех пассажиров, которые ранее приобрели билеты, попросили обратиться в представительство авиакомпании для возвращения денежных средств.

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Казахстанский авиаперевозчик Air Astana объявил о временном прекращении рейсов в Россию и полетов над территорией страны. Согласно информации СМИ Казахстана, такое решение принято из-за прекращения страхового покрытия полетов. «Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены», — сообщает казахстанский новостной портал Tengrinews.kz. По информации журналистов, в настоящее время авиакомпания обсуждает вопрос возобновления рейсов в Россию с властями Казахстана. Всех пассажиров, которые ранее приобрели билеты, попросили обратиться в представительство авиакомпании для возвращения денежных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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