Air Astana приостановила полеты над Россией

Авиакомпания обсуждает с правительством Казахстана возможные сроки возобновления перелетов в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Казахстанский авиаперевозчик Air Astana объявил о временном прекращении рейсов в Россию и полетов над территорией страны. Согласно информации СМИ Казахстана, такое решение принято из-за прекращения страхового покрытия полетов.

«Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены», — сообщает казахстанский новостной портал Tengrinews.kz.

По информации журналистов, в настоящее время авиакомпания обсуждает вопрос возобновления рейсов в Россию с властями Казахстана. Всех пассажиров, которые ранее приобрели билеты, попросили обратиться в представительство авиакомпании для возвращения денежных средств.