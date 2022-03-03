Свердловский губернатор назначит кураторов борьбы с санкциями

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, пресс-конференция
Евгений Куйвашев создал штаб по сохранению экономики региона Фото:
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В Свердловской области будет сформирован штаб по сохранению экономики региона в условиях западных санкций. В состав нового органа войдут представители областного правительства. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в региональном департаменте информполитики.

«Евгений Куйвашев принял решение о создании штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона в условиях беспрецедентных санкций. По поручению главы региона первый заместитель губернатора Алексей Шмыков оперативно представит предложения по составу участников штаба», — рассказали в департаменте.

Губернатор подчеркнул, что власти должны прогнозировать развитие ситуации и принимать меры для сохранения стабильности. По словам Куйвашева, в области нельзя допустить необоснованного подорожания продуктов и других товаров первой необходимости. Региональное правительство возьмет цены под контроль.

Ранее губернатор Куйвашев выступил с пакетом поручений, призванных сгладить первые последствия от санкций, которые вводит Запад в ответ на спецоперацию России на Украине. Среди прочего, например, глава региона потребовал временно отказаться от «новых бюджетных обязательств» и «постоянно отслеживать изменения цен на продукты».

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В Свердловской области будет сформирован штаб по сохранению экономики региона в условиях западных санкций. В состав нового органа войдут представители областного правительства. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в региональном департаменте информполитики. «Евгений Куйвашев принял решение о создании штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона в условиях беспрецедентных санкций. По поручению главы региона первый заместитель губернатора Алексей Шмыков оперативно представит предложения по составу участников штаба», — рассказали в департаменте. Губернатор подчеркнул, что власти должны прогнозировать развитие ситуации и принимать меры для сохранения стабильности. По словам Куйвашева, в области нельзя допустить необоснованного подорожания продуктов и других товаров первой необходимости. Региональное правительство возьмет цены под контроль. Ранее губернатор Куйвашев выступил с пакетом поручений, призванных сгладить первые последствия от санкций, которые вводит Запад в ответ на спецоперацию России на Украине. Среди прочего, например, глава региона потребовал временно отказаться от «новых бюджетных обязательств» и «постоянно отслеживать изменения цен на продукты».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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