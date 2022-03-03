Свердловский губернатор назначит кураторов борьбы с санкциями

Евгений Куйвашев создал штаб по сохранению экономики региона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Свердловской области будет сформирован штаб по сохранению экономики региона в условиях западных санкций. В состав нового органа войдут представители областного правительства. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в региональном департаменте информполитики.

«Евгений Куйвашев принял решение о создании штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона в условиях беспрецедентных санкций. По поручению главы региона первый заместитель губернатора Алексей Шмыков оперативно представит предложения по составу участников штаба», — рассказали в департаменте.

Губернатор подчеркнул, что власти должны прогнозировать развитие ситуации и принимать меры для сохранения стабильности. По словам Куйвашева, в области нельзя допустить необоснованного подорожания продуктов и других товаров первой необходимости. Региональное правительство возьмет цены под контроль.

Ранее губернатор Куйвашев выступил с пакетом поручений, призванных сгладить первые последствия от санкций, которые вводит Запад в ответ на спецоперацию России на Украине. Среди прочего, например, глава региона потребовал временно отказаться от «новых бюджетных обязательств» и «постоянно отслеживать изменения цен на продукты».