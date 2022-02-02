02 февраля 2022

В Свердловской области взлетели цены на овощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, овощи, фрукты
Кроме овощей в цене подросли рис, бананы и яблоки Фото:

В Свердловской области за неделю с 21 по 28 января резко подорожали огурцы, капуста, белый репчатый лук и морковь. Свежая статистика опубликована на официальном сайте Свердловскстата.

Наибольшая положительная динамика цены у огурцов — теперь средняя цена в регионе составляет 191,66 рубля за кг, рост составил +6% от предыдущей стоимости. Также подорожала морковь (до 46,19 руб/кг, +4%), белокочанная капуста (до 59,60 руб/кг, +3%), репчатый лук (до 28,43 руб/кг, +2%) и помидоры (до 181,44, +1,5%). Кроме овощей в цене выросли бананы (до 85,61 руб/кг, +3,5%), яблоки (до 102,54, +2%), конфеты в шоколадной глазури (до 396,85 руб/кг, +2,5%) и шлифованный рис (до 116,03 руб/кг, +1%).

Ранее сообщалось, что в регионе резко подскочила цена на свеклу и помидоры. В новогодние каникулы в цене прибавили практически все овощи, а также бананы и яблоки. Накануне празднования Нового года Свердловскстат также выделил рост цен на ингредиенты для оливье и шоколадные конфеты.

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В Свердловской области за неделю с 21 по 28 января резко подорожали огурцы, капуста, белый репчатый лук и морковь. Свежая статистика опубликована на официальном сайте Свердловскстата. Наибольшая положительная динамика цены у огурцов — теперь средняя цена в регионе составляет 191,66 рубля за кг, рост составил +6% от предыдущей стоимости. Также подорожала морковь (до 46,19 руб/кг, +4%), белокочанная капуста (до 59,60 руб/кг, +3%), репчатый лук (до 28,43 руб/кг, +2%) и помидоры (до 181,44, +1,5%). Кроме овощей в цене выросли бананы (до 85,61 руб/кг, +3,5%), яблоки (до 102,54, +2%), конфеты в шоколадной глазури (до 396,85 руб/кг, +2,5%) и шлифованный рис (до 116,03 руб/кг, +1%). Ранее сообщалось, что в регионе резко подскочила цена на свеклу и помидоры. В новогодние каникулы в цене прибавили практически все овощи, а также бананы и яблоки. Накануне празднования Нового года Свердловскстат также выделил рост цен на ингредиенты для оливье и шоколадные конфеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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