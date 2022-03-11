Власти Крыма пригрозили изъять у семьи Зеленского недвижимость

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
В Крыму пригрозили Владимиру Зеленскому ответными мерами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У президента Украины Владимира Зеленского и олигархов страны могут изъять собственность в РФ в ответ на аналогичные действия в отношении россиян. Так глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук отреагировал на указ украинского лидера об изъятии на Украине собственности России и ее резидентов.

«Если все будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове. Уверен, что их имущество на территории России будет национализировано», — цитирует РИА «Новости» Форманчука.

Зеленский недавно разрешил изымать собственность России и ее резидентов, а затем национализировать ее, передает RT. Так Украина ответила на спецоперацию России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страны Запада незаконно покушаются на чужое право собственности. Так он отреагировал на информацию об аресте яхт и недвижимости бизнесменов за рубежом.

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У президента Украины Владимира Зеленского и олигархов страны могут изъять собственность в РФ в ответ на аналогичные действия в отношении россиян. Так глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук отреагировал на указ украинского лидера об изъятии на Украине собственности России и ее резидентов. «Если все будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове. Уверен, что их имущество на территории России будет национализировано», — цитирует РИА «Новости» Форманчука. Зеленский недавно разрешил изымать собственность России и ее резидентов, а затем национализировать ее, передает RT. Так Украина ответила на спецоперацию России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страны Запада незаконно покушаются на чужое право собственности. Так он отреагировал на информацию об аресте яхт и недвижимости бизнесменов за рубежом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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