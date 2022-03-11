Власти Крыма пригрозили изъять у семьи Зеленского недвижимость

11 марта 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

В Крыму пригрозили Владимиру Зеленскому ответными мерами Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У президента Украины Владимира Зеленского и олигархов страны могут изъять собственность в РФ в ответ на аналогичные действия в отношении россиян. Так глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук отреагировал на указ украинского лидера об изъятии на Украине собственности России и ее резидентов. «Если все будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове. Уверен, что их имущество на территории России будет национализировано», — цитирует РИА «Новости» Форманчука. Зеленский недавно разрешил изымать собственность России и ее резидентов, а затем национализировать ее, передает RT. Так Украина ответила на спецоперацию России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страны Запада незаконно покушаются на чужое право собственности. Так он отреагировал на информацию об аресте яхт и недвижимости бизнесменов за рубежом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У президента Украины Владимира Зеленского и олигархов страны могут изъять собственность в РФ в ответ на аналогичные действия в отношении россиян. Так глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук отреагировал на указ украинского лидера об изъятии на Украине собственности России и ее резидентов. «Если все будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове. Уверен, что их имущество на территории России будет национализировано», — цитирует РИА «Новости» Форманчука. Зеленский недавно разрешил изымать собственность России и ее резидентов, а затем национализировать ее, передает RT. Так Украина ответила на спецоперацию России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страны Запада незаконно покушаются на чужое право собственности. Так он отреагировал на информацию об аресте яхт и недвижимости бизнесменов за рубежом.