Власти Крыма пригрозили изъять у семьи Зеленского недвижимость

У президента Украины Владимира Зеленского и олигархов страны могут изъять собственность в РФ в ответ на аналогичные действия в отношении россиян. Так глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук отреагировал на указ украинского лидера об изъятии на Украине собственности России и ее резидентов.
«Если все будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове. Уверен, что их имущество на территории России будет национализировано», — цитирует РИА «Новости» Форманчука.
Зеленский недавно разрешил изымать собственность России и ее резидентов, а затем национализировать ее, передает RT. Так Украина ответила на спецоперацию России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страны Запада незаконно покушаются на чужое право собственности. Так он отреагировал на информацию об аресте яхт и недвижимости бизнесменов за рубежом.
У президента Украины Владимира Зеленского и олигархов страны могут изъять собственность в РФ в ответ на аналогичные действия в отношении россиян. Так глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук отреагировал на указ украинского лидера об изъятии на Украине собственности России и ее резидентов. «Если все будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове. Уверен, что их имущество на территории России будет национализировано», — цитирует РИА «Новости» Форманчука. Зеленский недавно разрешил изымать собственность России и ее резидентов, а затем национализировать ее, передает RT. Так Украина ответила на спецоперацию России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страны Запада незаконно покушаются на чужое право собственности. Так он отреагировал на информацию об аресте яхт и недвижимости бизнесменов за рубежом.