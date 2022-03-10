Пермячка украла у ТСЖ деньги, собранные на вывоз мусора

За растрату председателя ТСЖ из Перми ждет два года колонии Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми к двум годам колонии приговорили председателя ТСЖ «Писарева, 25б», которая похитила у собственников с расчетного счета 1,2 млн рублей, предназначенных на оплату услуг по вывозу мусора. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

«Орджоникидзевский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении председателя правления ТСЖ „Писарева 25б“. Он приговорил виновную к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению многоквартирными домами на срок 1 год 6 месяцев. Отбывание наказания отсрочено до достижения младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста», — пишет прокуратура.

По данным из открытых источников, председателем ТСЖ «Писарева, 25б» является Юлия Булатова. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Деньги она сняла деньги со счета и потратила их по своему усмотрению. Помимо отбывания наказания в колонии, суд обязал ее также выплатить ТСЖ чуть более 1 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

Ранее прокуратура обратилась в суд с требованием возврата в краевой бюджет 500 млн рублей субсидии, которая была перечислена регоператору по обращению с мусором ПК ГУП «Теплоэнерго». И обязала предприятие вернуть деньги за оплату вывоза отходов тем жителям, у которых рядом с домом нет контейнеров.

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