Инфекционист заявила о развитии смертельной болезни после COVID

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Переболевшие коронавирусом могут столкнуться с серьезными последствиями Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У переболевших коронавирусом может развиться диабет первого или второго типа. Об этом рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

«Согласно последним лабораторным исследованиям, у 15% граждан из 100%, перенесших коронавирус, одним из главных постковидных последствий становится развитие сахарного диабета первого и второго типа. Здесь нужно уточнить, что среди этих 15 избранных — у двух процентов диабет начал прогрессировать из-за коронавируса», — заявила Елена Мескина «Вечерней Москве».

Это означает, что возбудитель уже был, а коронавирус дал толчок к раннему проявлению диабета, отметила Мескина. По ее словам, еще у 13% болезнь появлялась впервые в качестве последствия COVID-19.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал URA.RU, что к коронавирусу могут присоединиться вирусные, грибковые, бактериальные инфекции. Это происходит из-за снижения иммунитета. COVID-19 может негативно повлиять на органы желудочно-кишечного тракта, цитирует RT кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Марата Зиннатуллина.

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У переболевших коронавирусом может развиться диабет первого или второго типа. Об этом рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. «Согласно последним лабораторным исследованиям, у 15% граждан из 100%, перенесших коронавирус, одним из главных постковидных последствий становится развитие сахарного диабета первого и второго типа. Здесь нужно уточнить, что среди этих 15 избранных — у двух процентов диабет начал прогрессировать из-за коронавируса», — заявила Елена Мескина «Вечерней Москве». Это означает, что возбудитель уже был, а коронавирус дал толчок к раннему проявлению диабета, отметила Мескина. По ее словам, еще у 13% болезнь появлялась впервые в качестве последствия COVID-19. Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал URA.RU, что к коронавирусу могут присоединиться вирусные, грибковые, бактериальные инфекции. Это происходит из-за снижения иммунитета. COVID-19 может негативно повлиять на органы желудочно-кишечного тракта, цитирует RT кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Марата Зиннатуллина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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