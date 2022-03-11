Инфекционист заявила о развитии смертельной болезни после COVID

11 марта 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Переболевшие коронавирусом могут столкнуться с серьезными последствиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У переболевших коронавирусом может развиться диабет первого или второго типа. Об этом рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. «Согласно последним лабораторным исследованиям, у 15% граждан из 100%, перенесших коронавирус, одним из главных постковидных последствий становится развитие сахарного диабета первого и второго типа. Здесь нужно уточнить, что среди этих 15 избранных — у двух процентов диабет начал прогрессировать из-за коронавируса», — заявила Елена Мескина «Вечерней Москве». Это означает, что возбудитель уже был, а коронавирус дал толчок к раннему проявлению диабета, отметила Мескина. По ее словам, еще у 13% болезнь появлялась впервые в качестве последствия COVID-19. Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал URA.RU, что к коронавирусу могут присоединиться вирусные, грибковые, бактериальные инфекции. Это происходит из-за снижения иммунитета. COVID-19 может негативно повлиять на органы желудочно-кишечного тракта, цитирует RT кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Марата Зиннатуллина. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У переболевших коронавирусом может развиться диабет первого или второго типа. Об этом рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. «Согласно последним лабораторным исследованиям, у 15% граждан из 100%, перенесших коронавирус, одним из главных постковидных последствий становится развитие сахарного диабета первого и второго типа. Здесь нужно уточнить, что среди этих 15 избранных — у двух процентов диабет начал прогрессировать из-за коронавируса», — заявила Елена Мескина «Вечерней Москве». Это означает, что возбудитель уже был, а коронавирус дал толчок к раннему проявлению диабета, отметила Мескина. По ее словам, еще у 13% болезнь появлялась впервые в качестве последствия COVID-19. Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал URA.RU, что к коронавирусу могут присоединиться вирусные, грибковые, бактериальные инфекции. Это происходит из-за снижения иммунитета. COVID-19 может негативно повлиять на органы желудочно-кишечного тракта, цитирует RT кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Марата Зиннатуллина.