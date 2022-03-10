В новом избиркоме будет 85 участковых комиссий Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о ликвидации ТИК Кунгурского района. После объединения района с городом в один муниципалитет полномочия по проведению выборов возложены на ТИК города Кунгура, сообщили URA.RU в пресс-службе крайизбиркома.

«В Кунгуре временно оставалось две комиссии. Такое решение было принято, поскольку в 2022 году планировалось переформирование всех ТИК в связи с истечением срока полномочий. Сейчас эта процедура начата. Соответственно принято решение оставить один ТИК в муниципалитете», — отметили в ведомстве.

В подчинении нового ТИК Кунгурского муниципального округа, который будет создан на базе городского избиркома, будет 85 участковых комиссий. В результате упразднения ТИК экономия бюджета составит порядка 2 млн рублей в год.

В феврале крайизбирком принял решение о ликвидации ТИК Кудымкарского муниципального округа, который сейчас объединяется с городским. Выборы, которые пройдут в конце мая, здесь будет проводить ТИК Кудымкара. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском районе накануне важных выборов поменяли председателя избирательной комиссии.