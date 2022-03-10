10 марта 2022

В Пермском крае после выборов упразднили избирком. Это позволит экономить бюджет

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021 суббота 18 сентября, работа участков. Пермь, выборы 2021
В новом избиркоме будет 85 участковых комиссий Фото:

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о ликвидации ТИК Кунгурского района. После объединения района с городом в один муниципалитет полномочия по проведению выборов возложены на ТИК города Кунгура, сообщили URA.RU в пресс-службе крайизбиркома.

«В Кунгуре временно оставалось две комиссии. Такое решение было принято, поскольку в 2022 году планировалось переформирование всех ТИК в связи с истечением срока полномочий. Сейчас эта процедура начата. Соответственно принято решение оставить один ТИК в муниципалитете», — отметили в ведомстве.

В подчинении нового ТИК Кунгурского муниципального округа, который будет создан на базе городского избиркома, будет 85 участковых комиссий. В результате упразднения ТИК экономия бюджета составит порядка 2 млн рублей в год.

В феврале крайизбирком принял решение о ликвидации ТИК Кудымкарского муниципального округа, который сейчас объединяется с городским. Выборы, которые пройдут в конце мая, здесь будет проводить ТИК Кудымкара. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском районе накануне важных выборов поменяли председателя избирательной комиссии.

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Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о ликвидации ТИК Кунгурского района. После объединения района с городом в один муниципалитет полномочия по проведению выборов возложены на ТИК города Кунгура, сообщили URA.RU в пресс-службе крайизбиркома. «В Кунгуре временно оставалось две комиссии. Такое решение было принято, поскольку в 2022 году планировалось переформирование всех ТИК в связи с истечением срока полномочий. Сейчас эта процедура начата. Соответственно принято решение оставить один ТИК в муниципалитете», — отметили в ведомстве. В подчинении нового ТИК Кунгурского муниципального округа, который будет создан на базе городского избиркома, будет 85 участковых комиссий. В результате упразднения ТИК экономия бюджета составит порядка 2 млн рублей в год. В феврале крайизбирком принял решение о ликвидации ТИК Кудымкарского муниципального округа, который сейчас объединяется с городским. Выборы, которые пройдут в конце мая, здесь будет проводить ТИК Кудымкара. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском районе накануне важных выборов поменяли председателя избирательной комиссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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