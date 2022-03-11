Мизулина пригрозила Youtube блокировкой

11 марта 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Количество незаконных материалов на Youtube увеличилось Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Необходимо приметить жесткие меры и санкции в отношении YouTube из-за постоянных нарушений со стороны видеохостинга. Об этом в своем telegram-канале написала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. «Мы по-прежнему дадим им возможность смеяться над Россией и при этом продолжать у нас зарабатывать колоссальную прибыль? Очевидно, что YouTube целенаправленно „нарывается“ на санкции со стороны регулятора. Хватит это терпеть, назрели жесткие меры в отношении YouTube вплоть до полной блокировки ресурса на территории России», — сообщила Екатерина Мизулина. По ее словам, видеохостинг создает благоприятную среду для распространения фейков о России, экстремистских заявлений и призывов к применению насилия. «YouTube — один из самых злостных нарушителей российского законодательства. За последние две недели нарушения участились», — отметила директор «Лиги безопасного интернета». Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с URA.RU согласился, что площадка не следует законам РФ, и только за время спецоперации не было удалено 1500 материалов по требованию Роскомнадзора. «У них умные алгоритмы. Они могут подсовывать такой контент, и он может быть предложен для просмотра всем пользователям РФ. Даже одного видеоролика может хватить, чтобы его посмотрела вся страна, которая сидит в YouTube», — объяснил эксперт. Он подчеркнул, что при этом хостинг удаляет каналы российских СМИ. «Пользователь должен сам решать, что ему смотреть и как ему смотреть. Российские медиа не показывают чего-то противоправного, а работают в соответствии с российским законодательством. Надо применять меры реагирования, попробовать их еще раз оштрафовать на более высокие оборотные штрафы. Но возникает ощущение, что они не отреагируют и придется применять меры замедления и, возможно, блокировку, чего в целом не хотелось бы никому», — заключил Зыков. По его мнению, жесткие меры были бы негативно восприняты российскими пользователями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо приметить жесткие меры и санкции в отношении YouTube из-за постоянных нарушений со стороны видеохостинга. Об этом в своем telegram-канале написала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. «Мы по-прежнему дадим им возможность смеяться над Россией и при этом продолжать у нас зарабатывать колоссальную прибыль? Очевидно, что YouTube целенаправленно „нарывается“ на санкции со стороны регулятора. Хватит это терпеть, назрели жесткие меры в отношении YouTube вплоть до полной блокировки ресурса на территории России», — сообщила Екатерина Мизулина. По ее словам, видеохостинг создает благоприятную среду для распространения фейков о России, экстремистских заявлений и призывов к применению насилия. «YouTube — один из самых злостных нарушителей российского законодательства. За последние две недели нарушения участились», — отметила директор «Лиги безопасного интернета». Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с URA.RU согласился, что площадка не следует законам РФ, и только за время спецоперации не было удалено 1500 материалов по требованию Роскомнадзора. «У них умные алгоритмы. Они могут подсовывать такой контент, и он может быть предложен для просмотра всем пользователям РФ. Даже одного видеоролика может хватить, чтобы его посмотрела вся страна, которая сидит в YouTube», — объяснил эксперт. Он подчеркнул, что при этом хостинг удаляет каналы российских СМИ. «Пользователь должен сам решать, что ему смотреть и как ему смотреть. Российские медиа не показывают чего-то противоправного, а работают в соответствии с российским законодательством. Надо применять меры реагирования, попробовать их еще раз оштрафовать на более высокие оборотные штрафы. Но возникает ощущение, что они не отреагируют и придется применять меры замедления и, возможно, блокировку, чего в целом не хотелось бы никому», — заключил Зыков. По его мнению, жесткие меры были бы негативно восприняты российскими пользователями.