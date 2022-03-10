Мэр Кургана рассказала о массовых проверках цен в супермаркетах

В Кургане проверяют наличие продуктов в магазинах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Специалисты администрации Кургана проверяют наличие продуктов в супермаркетах. Специалисты также мониторят цены. Об этом мэр Кургана Елена Ситникова написала на своей странице в Instagram.

«Наши специалисты в постоянном режиме проводят мониторинг потребительских цен, проверяют в магазинах наличие продуктов питания и товаров первой необходимости. Мука, соль, масло, гречка, макароны — все это есть в магазинах города в достаточном количестве», — уточнила глава Кургана.

Ситникова добавила, что курганцам не нужно закупать сахар впрок. Искусственный ажиотаж лишь стимулирует рост цен. По данным федерального Минсельхоза, отгрузки сахара-песка в торговые сети ведутся регулярно. «Сахар, мука, гречка — все это производится в России. Они никуда не исчезнут с полок магазинов», — отметила Ситникова.

URA.RU ранее писало, что в Курганской области антимонопольное управление обнаружило факты, когда жители региона закупались тоннами продуктов для перепродажи. При этом управление Федеральной антимонопольной службы в Кургане запустило в работу горячую линию. По телефону +7 (3522) 46-39-55 ведомство принимает жалобы на рост цен.