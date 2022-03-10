10 марта 2022

Мэр Кургана рассказала о массовых проверках цен в супермаркетах

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане проверяют наличие продуктов в магазинах Фото:
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Специалисты администрации Кургана проверяют наличие продуктов в супермаркетах. Специалисты также мониторят цены. Об этом мэр Кургана Елена Ситникова написала на своей странице в Instagram.

«Наши специалисты в постоянном режиме проводят мониторинг потребительских цен, проверяют в магазинах наличие продуктов питания и товаров первой необходимости. Мука, соль, масло, гречка, макароны — все это есть в магазинах города в достаточном количестве», — уточнила глава Кургана.

Ситникова добавила, что курганцам не нужно закупать сахар впрок. Искусственный ажиотаж лишь стимулирует рост цен. По данным федерального Минсельхоза, отгрузки сахара-песка в торговые сети ведутся регулярно. «Сахар, мука, гречка — все это производится в России. Они никуда не исчезнут с полок магазинов», — отметила Ситникова.

URA.RU ранее писало, что в Курганской области антимонопольное управление обнаружило факты, когда жители региона закупались тоннами продуктов для перепродажи. При этом управление Федеральной антимонопольной службы в Кургане запустило в работу горячую линию. По телефону +7 (3522) 46-39-55 ведомство принимает жалобы на рост цен.

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Специалисты администрации Кургана проверяют наличие продуктов в супермаркетах. Специалисты также мониторят цены. Об этом мэр Кургана Елена Ситникова написала на своей странице в Instagram. «Наши специалисты в постоянном режиме проводят мониторинг потребительских цен, проверяют в магазинах наличие продуктов питания и товаров первой необходимости. Мука, соль, масло, гречка, макароны — все это есть в магазинах города в достаточном количестве», — уточнила глава Кургана. Ситникова добавила, что курганцам не нужно закупать сахар впрок. Искусственный ажиотаж лишь стимулирует рост цен. По данным федерального Минсельхоза, отгрузки сахара-песка в торговые сети ведутся регулярно. «Сахар, мука, гречка — все это производится в России. Они никуда не исчезнут с полок магазинов», — отметила Ситникова. URA.RU ранее писало, что в Курганской области антимонопольное управление обнаружило факты, когда жители региона закупались тоннами продуктов для перепродажи. При этом управление Федеральной антимонопольной службы в Кургане запустило в работу горячую линию. По телефону +7 (3522) 46-39-55 ведомство принимает жалобы на рост цен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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