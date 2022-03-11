Доброволец из РФ рассказал, как Киев пугал фейком о его гибели

11 марта 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Близкие Алексея сутки считали его погибшим Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Доброволец из России рассказал, что украинцы сообщили его семье о том, что он погиб в ходе спецоперации. Близкие Алексея сутки считали его погибшим. Об этом он рассказал РИА «Новости». «При заходе сюда недели полторы назад, при освобождении этого населенного пункта, я узнал, что я сутки считаюсь погибшим у себя в России, на родине. Через определенное время получилось созвониться со своими близкими, объяснить, что все нормально, живой, здоровый. Там очень обрадовались», — рассказал он. Ранее сообщалось, что активисты общественной организации «Молодая республика» Донецкой народной республики (ДНР) запустили движение «Разоблачители фейков», где они анализируют информацию о спецоперации РФ на Украине и обличают недостоверную информацию. Об этом URA.RU рассказал глава общественной организации «Молодая Республика» ДНР Кирилл Макаров. Война на востоке Украины ведется с 2014 года. Чтобы прекратить кровопролитие в Донбассе, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении там спецоперации. Основными задачами РФ в регионе станет демилитаризация и денацификация Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Доброволец из России рассказал, что украинцы сообщили его семье о том, что он погиб в ходе спецоперации. Близкие Алексея сутки считали его погибшим. Об этом он рассказал РИА «Новости». «При заходе сюда недели полторы назад, при освобождении этого населенного пункта, я узнал, что я сутки считаюсь погибшим у себя в России, на родине. Через определенное время получилось созвониться со своими близкими, объяснить, что все нормально, живой, здоровый. Там очень обрадовались», — рассказал он. Ранее сообщалось, что активисты общественной организации «Молодая республика» Донецкой народной республики (ДНР) запустили движение «Разоблачители фейков», где они анализируют информацию о спецоперации РФ на Украине и обличают недостоверную информацию. Об этом URA.RU рассказал глава общественной организации «Молодая Республика» ДНР Кирилл Макаров. Война на востоке Украины ведется с 2014 года. Чтобы прекратить кровопролитие в Донбассе, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении там спецоперации. Основными задачами РФ в регионе станет демилитаризация и денацификация Украины.