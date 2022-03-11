Доброволец из РФ рассказал, как Киев пугал фейком о его гибели

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Близкие Алексея сутки считали его погибшим Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Доброволец из России рассказал, что украинцы сообщили его семье о том, что он погиб в ходе спецоперации. Близкие Алексея сутки считали его погибшим. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«При заходе сюда недели полторы назад, при освобождении этого населенного пункта, я узнал, что я сутки считаюсь погибшим у себя в России, на родине. Через определенное время получилось созвониться со своими близкими, объяснить, что все нормально, живой, здоровый. Там очень обрадовались», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что активисты общественной организации «Молодая республика» Донецкой народной республики (ДНР) запустили движение «Разоблачители фейков», где они анализируют информацию о спецоперации РФ на Украине и обличают недостоверную информацию. Об этом URA.RU рассказал глава общественной организации «Молодая Республика» ДНР Кирилл Макаров.

Война на востоке Украины ведется с 2014 года. Чтобы прекратить кровопролитие в Донбассе, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении там спецоперации. Основными задачами РФ в регионе станет демилитаризация и денацификация Украины.

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Доброволец из России рассказал, что украинцы сообщили его семье о том, что он погиб в ходе спецоперации. Близкие Алексея сутки считали его погибшим. Об этом он рассказал РИА «Новости». «При заходе сюда недели полторы назад, при освобождении этого населенного пункта, я узнал, что я сутки считаюсь погибшим у себя в России, на родине. Через определенное время получилось созвониться со своими близкими, объяснить, что все нормально, живой, здоровый. Там очень обрадовались», — рассказал он. Ранее сообщалось, что активисты общественной организации «Молодая республика» Донецкой народной республики (ДНР) запустили движение «Разоблачители фейков», где они анализируют информацию о спецоперации РФ на Украине и обличают недостоверную информацию. Об этом URA.RU рассказал глава общественной организации «Молодая Республика» ДНР Кирилл Макаров. Война на востоке Украины ведется с 2014 года. Чтобы прекратить кровопролитие в Донбассе, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении там спецоперации. Основными задачами РФ в регионе станет демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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