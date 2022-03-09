Молодежь ДНР разоблачает фейки о спецоперации на Украине

09 марта 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

Активисты ежедневно изучают социальные сети в поисках фейков о спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активисты общественной организации «Молодая республика» Донецкой народной республики (ДНР) запустили движение «Разоблачители фейков», где они анализируют информацию о спецоперации РФ на Украине и обличают недостоверную информацию. Об этом URA.RU рассказал глава общественной организации «Молодая Республика» ДНР Кирилл Макаров. «С начала объявления о спецоперации президентом РФ мы столкнулись с огромным информационным прессом в области угроз нашим жителям и, конечно же, в области распространения фейковой информации. При том до такой степени смешной и примитивной, что люди, которые не живут ни в Украине, ни в России могут распознать эту историю, поэтому в какой-то момент казалось, что это все делается из-за границы. Наши активисты увидели в социальных сетях, непосредственно в Instagram, что запустилось такое движение „Разоблачители фейков“. Наши ребята начали активно к этому подключаться», — сказал Кирилл Макаров. По словам общественного деятеля, к разоблачению фейков приступили даже представители вооруженных сил. «К нам подключались и другие военнослужащие, потому что понимали, что это особенно важно и актуально. Цель наших оппонентов, противников была заставить изменить свои политические, идеологические взгляды на ситуацию, максимально запугать и выставить Россию государством-террористом, каковым оно не является», — уточнил он. Макаров заявил, что в первый же день было найдено больше сотни фейковой информации. «Очень много фейковой информации. Практически любой информационный повод, любое достижение, победа российской армии, либо поражение украинской армии переводится в обратную сторону. До абсурда, до смешного, до возмущения доходит о том, как информация перекручивается. Если говорить об акции и ее масштабах, то там буквально с первых дней около 100 уникальных разоблачений было сделано с отметками. Наши активисты помечали хештегом, потому что поток нескончаемый», — заключил собеседник агентства. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Вооруженные Силы РФ начали 24 февраля после эскалации военного конфликта в Донбассе. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, не является оккупация Украины. Тем временем в России был принят закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях российской армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Активисты общественной организации «Молодая республика» Донецкой народной республики (ДНР) запустили движение «Разоблачители фейков», где они анализируют информацию о спецоперации РФ на Украине и обличают недостоверную информацию. Об этом URA.RU рассказал глава общественной организации «Молодая Республика» ДНР Кирилл Макаров. «С начала объявления о спецоперации президентом РФ мы столкнулись с огромным информационным прессом в области угроз нашим жителям и, конечно же, в области распространения фейковой информации. При том до такой степени смешной и примитивной, что люди, которые не живут ни в Украине, ни в России могут распознать эту историю, поэтому в какой-то момент казалось, что это все делается из-за границы. Наши активисты увидели в социальных сетях, непосредственно в Instagram, что запустилось такое движение „Разоблачители фейков“. Наши ребята начали активно к этому подключаться», — сказал Кирилл Макаров. По словам общественного деятеля, к разоблачению фейков приступили даже представители вооруженных сил. «К нам подключались и другие военнослужащие, потому что понимали, что это особенно важно и актуально. Цель наших оппонентов, противников была заставить изменить свои политические, идеологические взгляды на ситуацию, максимально запугать и выставить Россию государством-террористом, каковым оно не является», — уточнил он. Макаров заявил, что в первый же день было найдено больше сотни фейковой информации. «Очень много фейковой информации. Практически любой информационный повод, любое достижение, победа российской армии, либо поражение украинской армии переводится в обратную сторону. До абсурда, до смешного, до возмущения доходит о том, как информация перекручивается. Если говорить об акции и ее масштабах, то там буквально с первых дней около 100 уникальных разоблачений было сделано с отметками. Наши активисты помечали хештегом, потому что поток нескончаемый», — заключил собеседник агентства. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Вооруженные Силы РФ начали 24 февраля после эскалации военного конфликта в Донбассе. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, не является оккупация Украины. Тем временем в России был принят закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях российской армии.