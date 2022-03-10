Голикова дала поручение свердловскому минздраву из-за COVID-19

Заболевших COVID-19 жителей Свердловской области разделят на несколько категорий. Такой приказ по поручению зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой подписал и. о. министра здравоохранения региона Андрей Шастин. По мнению чиновников, «сортировка» поможет повысить качество оказания медпомощи больным ковидом.
«При организации оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в условиях резкого роста заболеваемости медицинские организации вправе применить к амбулаторному этапу оказания медицинской помощи принципы медицинской сортировки», — сказано в документе. Копия приказа есть в распоряжении URA.RU.
Всех пациентов с подтвержденным COVID-19 разделили на несколько категорий:
- контактные граждане и лица с подтвержденным COVID-19, но без симптомов заболевания и не нуждающиеся в медицинской помощи;
- лица с легким течением коронавируса или подозрением на него, не нуждающиеся в ежедневном динамическом наблюдении;
- лица со средней тяжестью течения заболевания, не нуждающиеся в круглосуточном наблюдении в условиях стационара;
- лица, у которых заболевание средней тяжести или с тяжелым течением коронавируса, нуждающиеся в круглосуточном наблюдении в условиях стационара.
Для каждой категории пациентов предусмотрен свой порядок оказания медицинской помощи, который прописан в документе. Согласно приказу минздрава, принятые меры позволят оказывать заболевшим помощь более качественyю.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сейчас нет значительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако число заболевших остается на высоком уровне. Об этом рассказал замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию COVID-19.
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