Автоэксперт рассказал, когда менять зимнюю резину на летнюю

14 марта 2022 в 09:07 Размер текста - 17 +

Резину с зимней на летнюю лучше всего менять в мае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Менять резину с зимней на летнюю лучше всего в мае, чтобы избежать опасных ситуаций на дорогах. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. «Я обычно меняю резину на майских праздниках, так как, несмотря на то что температура воздуха уже может быть плюсовой, земля еще не прогрелась, она промерзшая и на ней может образовываться гололедица. Часто такая ситуация происходит на дорогах в конце апреля—начале мая. Особенно это касается искусственных сооружений — путепроводов, эстакад. Вообще, весеннее время очень опасное для автомобилистов, так как они уже привыкают к теплу, солнышку, а земля при этом еще холодная и сцепление колес с дорогой ниже, чем ожидает водитель», — объяснил Петр Шкуматов. В беседе с URA.RU автоэксперт, специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин согласился, что для смены резины нужно дождаться полностью плюсовых температур и днем, и ночью. «Менять шины нужно, когда ночью уже не будет минусовых температур, когда будет выше 0 градусов, чтобы с утра не попасть в неприятность, когда подтаявший снег начинается замерзать на дорогах», — подчеркнул он. В этот день, 14 марта 1942 года, президент США Франклин Рузвельт попросил губернаторов в условиях военного времени ввести на дорогах ограничение скорости машин до 40 миль в час. Эта мера должна была помочь сохранности авторезины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Менять резину с зимней на летнюю лучше всего в мае, чтобы избежать опасных ситуаций на дорогах. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. «Я обычно меняю резину на майских праздниках, так как, несмотря на то что температура воздуха уже может быть плюсовой, земля еще не прогрелась, она промерзшая и на ней может образовываться гололедица. Часто такая ситуация происходит на дорогах в конце апреля—начале мая. Особенно это касается искусственных сооружений — путепроводов, эстакад. Вообще, весеннее время очень опасное для автомобилистов, так как они уже привыкают к теплу, солнышку, а земля при этом еще холодная и сцепление колес с дорогой ниже, чем ожидает водитель», — объяснил Петр Шкуматов. В беседе с URA.RU автоэксперт, специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин согласился, что для смены резины нужно дождаться полностью плюсовых температур и днем, и ночью. «Менять шины нужно, когда ночью уже не будет минусовых температур, когда будет выше 0 градусов, чтобы с утра не попасть в неприятность, когда подтаявший снег начинается замерзать на дорогах», — подчеркнул он. В этот день, 14 марта 1942 года, президент США Франклин Рузвельт попросил губернаторов в условиях военного времени ввести на дорогах ограничение скорости машин до 40 миль в час. Эта мера должна была помочь сохранности авторезины.