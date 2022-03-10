В мэрии Екатеринбурга объяснили дефицит продуктов и рост цен. И дали гарантию горожанам

11 марта 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Обеспеченность екатеринбуржцев товарами первой необходимости — на высоком уровне, сказали в мэрии Фото: Размик Закарян © URA.RU Дефицит некоторых товаров в магазинах Екатеринбурга и последовавший рост цен вызваны «необоснованным ажиотажем горожан». Об этом URA.RU заявили в городской администрации по итогам совещания у вице-мэра по экономике Дмитрия Ноженко с крупными ритейлерами, прошедшего накануне. «Специалисты отмечают рост цен на товары, произведенные за рубежом, например, итальянские макароны, соусы. Стали дороже фрукты, так как они тоже завозятся из других регионов. Дефицит и рост цен на некоторые товары создается из-за необоснованного ажиотажа горожан. Искусственно созданный повышенный спрос рушит выстроенную логистику закупок, предприятия не могут мгновенно восполнить определенную позицию, так как контрактами определены интервалы и объемы поставок товаров», — объяснили чиновники. Также в мэрии со ссылкой на коммерсантов гарантировали бесперебойность поставок товаров в Екатеринбург. «[Она будет] обеспечена за счет долгосрочных соглашений. У торговых сетей заключены долгосрочные контракты, которые предприятия — оптовики будут выполнять. <…> Также запас закупленных удобрений и предоплата по дизельному топливу позволит сельхозпроизводителям провести посевную компанию в этом году в срок и в полном объеме», — уточнили в горадминистрации. Ранее URA.RU со ссылкой на Росстат писало об удорожании в Свердловской области помидоров (+11%), бананов (+7,5%), моркови (+5%), яблок (+3,5%) и сахара (+6%). В то же время служба статистики фиксирует снижение цен на некоторые продукты — огурцы (-4,5%), мягкие глазированные шоколадом конфеты (-4%) и вермишель (-2,5%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Дефицит некоторых товаров в магазинах Екатеринбурга и последовавший рост цен вызваны «необоснованным ажиотажем горожан». Об этом URA.RU заявили в городской администрации по итогам совещания у вице-мэра по экономике Дмитрия Ноженко с крупными ритейлерами, прошедшего накануне. «Специалисты отмечают рост цен на товары, произведенные за рубежом, например, итальянские макароны, соусы. Стали дороже фрукты, так как они тоже завозятся из других регионов. Дефицит и рост цен на некоторые товары создается из-за необоснованного ажиотажа горожан. Искусственно созданный повышенный спрос рушит выстроенную логистику закупок, предприятия не могут мгновенно восполнить определенную позицию, так как контрактами определены интервалы и объемы поставок товаров», — объяснили чиновники. Также в мэрии со ссылкой на коммерсантов гарантировали бесперебойность поставок товаров в Екатеринбург. «[Она будет] обеспечена за счет долгосрочных соглашений. У торговых сетей заключены долгосрочные контракты, которые предприятия — оптовики будут выполнять. <…> Также запас закупленных удобрений и предоплата по дизельному топливу позволит сельхозпроизводителям провести посевную компанию в этом году в срок и в полном объеме», — уточнили в горадминистрации. Ранее URA.RU со ссылкой на Росстат писало об удорожании в Свердловской области помидоров (+11%), бананов (+7,5%), моркови (+5%), яблок (+3,5%) и сахара (+6%). В то же время служба статистики фиксирует снижение цен на некоторые продукты — огурцы (-4,5%), мягкие глазированные шоколадом конфеты (-4%) и вермишель (-2,5%).