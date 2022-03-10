Переехавший в ЕС тюменец рассказал о резком росте цен в Европе

В странах ЕС растет стоимость продуктов, бензина и отопления Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На фоне санкций, введенных в отношении России правительством США и странами ЕС, в Германии начался резкий рост стоимости продуктов, квартплаты, бензина и отопления. Об этом URA.RU рассказал один из тюменцев, переехавших в Европу на постоянное место жительства.

«Буквально неделю назад дизельное топливо в Германии, где я живу, стоило 1, 6 евро. Сейчас — больше 2 евро. Бензин тоже по стоимости вплотную приблизился к „дизелю“. Цены растут на все: на продукты, на отопление. Сейчас ждем счет за квартплату. Но нам уже сказали, что он будет больше, чем обычно. И такая ситуация, насколько я знаю, наблюдается во многих странах ЕС», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он уточнил, что местные власти стараются не говорить гражданам о том, что рост цен напрямую связан с санкциями, введенными США и странами Европы против России. По словам собеседника агентства, граждане Германии пока не проводят каких-либо протестных акций по этому поводу.

Ранее URA.RU писало о том, что страны ЕС, власти США и ряд международных компаний ввели санкции против РФ. Это произошло на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, проведение которой было инициировано президентом России Владимиром Путиным. Этому предшествовала эскалация восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ. 22 февраля Российская Федерация признала независимость ДНР и ЛНР, заключив с ними ряд соглашений.

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