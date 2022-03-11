Елена Ерофеева (имя и фамилия изменены по просьбе респондента — прим. ред.), переехавшая на постоянное место жительство из Тюмени в пригород Мюнхена (Германия), рассказала о том, что столкнулась там с оскорблениями в свой адрес по национальному признаку. Так, в один из дней к ней с мужем подошел незнакомый мужчина и назвал семейную пару «русскими собаками». Об этом она сообщила в беседе с URA.RU.
«Я переехала в Германию буквально за несколько дней до начала военной спецоперации. В целом, и после ее начала чувствовала себя вполне спокойно. Германия — очень законопослушная страна. Но не так давно мы прогуливались с мужем по улице, и к нам подбежал незнакомый нам человек. Он услышал, что мы разговариваем друг с другом на русском языке и назвал нас русскими собаками. Мы никак на это не отреагировали и просто продолжили идти. К слову, мой муж — украинец. У него украинский паспорт», — рассказала Ерофеева в беседе с URA.RU.
При этом, тюменка уточнила, что за подобные высказывания в Германии предусмотрена серьезная ответственность. Однако доказать факт устных оскорблений в суде — крайне сложно. Ерофеева добавила, что большинство жителей Европейского Союза относятся к россиянам и русскоговорящим нормально.
Ранее URA.RU писало о том, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин инициировал начало спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Двумя днями ранее Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик. Этому предшествовала эскалация восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. Вышеуказанные события были раскритикованы правительством США и ряда стран ЕС.
Елена Ерофеева (имя и фамилия изменены по просьбе респондента — прим. ред.), переехавшая на постоянное место жительство из Тюмени в пригород Мюнхена (Германия), рассказала о том, что столкнулась там с оскорблениями в свой адрес по национальному признаку. Так, в один из дней к ней с мужем подошел незнакомый мужчина и назвал семейную пару «русскими собаками». Об этом она сообщила в беседе с URA.RU. «Я переехала в Германию буквально за несколько дней до начала военной спецоперации. В целом, и после ее начала чувствовала себя вполне спокойно. Германия — очень законопослушная страна. Но не так давно мы прогуливались с мужем по улице, и к нам подбежал незнакомый нам человек. Он услышал, что мы разговариваем друг с другом на русском языке и назвал нас русскими собаками. Мы никак на это не отреагировали и просто продолжили идти. К слову, мой муж — украинец. У него украинский паспорт», — рассказала Ерофеева в беседе с URA.RU. При этом, тюменка уточнила, что за подобные высказывания в Германии предусмотрена серьезная ответственность. Однако доказать факт устных оскорблений в суде — крайне сложно. Ерофеева добавила, что большинство жителей Европейского Союза относятся к россиянам и русскоговорящим нормально. Ранее URA.RU писало о том, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин инициировал начало спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Двумя днями ранее Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик. Этому предшествовала эскалация восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. Вышеуказанные события были раскритикованы правительством США и ряда стран ЕС.