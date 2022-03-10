Компании, покинувшие РФ, рискуют потерять контроль над активами

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Кабмин будет тщательно мониторить ситуацию с приостановкой работы зарубежных компаний, заявил Михаил Мишустин Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Внешнее управление на иностранных предприятиях может быть введено в том случае, если компания уйдет из России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, кабмин будет тщательно мониторить ситуацию с временной приостановкой работы зарубежных компаний.

«На иностранных предприятиях смогут вводить внешнее управление, если компания необоснованно уйдет из России. Внешняя администрация будет определять дальнейшую судьбу предприятия», — сказал Мишустин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным с правительством России, трансляция которого ведется на телеканале «Россия-24».

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT.

Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. При этом в Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.

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Внешнее управление на иностранных предприятиях может быть введено в том случае, если компания уйдет из России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, кабмин будет тщательно мониторить ситуацию с временной приостановкой работы зарубежных компаний. «На иностранных предприятиях смогут вводить внешнее управление, если компания необоснованно уйдет из России. Внешняя администрация будет определять дальнейшую судьбу предприятия», — сказал Мишустин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным с правительством России, трансляция которого ведется на телеканале «Россия-24». Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. При этом в Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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