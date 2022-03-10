В Курганской области сократились реальные доходы населения

Доходы населения Курганской области в 2021 году с учетом инфляции сократились на 0,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Реальные денежные доходы (с учетом инфляции) населения Курганской области в 2021 году сократились на 0,5%. Это произошло несмотря на рост номинальных доходов на 6,9%. Такие данные приводит Свердловскстат.

«Номинальные денежные доходы, полученные населением Курганской области в январе—декабре 2021 года, по предварительным данным, составили 230813,1 млн рублей и увеличились на 6,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 0,5%», — говорится в докладе Свердловскстата о социально-экономическом положении Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что средняя заработная плата курганцев в декабре 2021 года превысила 45 тысяч рублей. Это на 7% больше, чем в декабре 2020 года. Наиболее высокая зарплата у сотрудников, занятых в сферах финансов и страхования. За декабрь они в среднем получили 101 616 рублей. Также сообщалось, что уровень инфляции в Курганской области в январе оказался значительно выше, чем в других регионах УрФО и в среднем по России. Это был единственный уральский регион, где инфляция превысила 10%.