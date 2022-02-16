Стоимость капусты выросла за год почти в три раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уровень инфляции в Курганской области в январе оказался значительно выше, чем в других регионах УрФО и в среднем по России. Это единственный уральский регион, где инфляция превысила 10%. Такие данные приводит отделение Банка России по Курганской области.

«Годовая инфляция в Курганской области в январе 2022 года ускорилась до 10,31% после 9,01% в декабре 2021 года. Это выше, чем по Уральскому федеральному округу (7,16%) и по России в целом (8,73%)», — указано на сайте регионального отделения ЦБ.

Усиление ценового давления в ведомстве объясняют снижением предложения на некоторые товары, ростом издержек поставщиков и производителей, ростом спроса на некоторые медицинские услуги. «Дополнительное влияние на рост цен оказала индексация взноса на капитальный ремонт», — отмечают в ЦБ.

Стоимость продовольственных товаров выросла за год на 10,28%. Это произошло из-за снижения предложения огурцов и помидоров поставщиками из соседних регионов, а импортные фрукты подорожали из-за ослабления рубля. Кроме того, значительно выросла цена капусты. Это вызвано неблагоприятными погодными условиями в 2021 году.

Цены на непродовольственные товары выросли на 12,14%. Отмечается увеличение расходов на ГСМ, энергоресурсы и логистику. Нехватка комплектующих не позволила восстановить предложение новых иностранных машин, несмотря на устойчивый спрос. В этих условиях вырос спрос на вторичном рынке, что привело к росту цен и на подержанные автомобили.

Ранее URA.RU сообщало, что уровень инфляции в Курганской области впервые за шесть лет превысил 10% (в годовом выражении). По данным Свердловскстата, стоимость белокочанной капусты в регионе увеличилась за год почти в три раза.

Курганская область — единственный в УрФО регион с уровнем инфляции выше 10% Инфографика: отделение Банка России по Курганской области

Уровень инфляции в Курганской области оказался самым высоким за последние годы Инфографика: отделение Банка России по Курганской области

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