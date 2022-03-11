В Кремле хотят большего от переговоров России и Украины

11 марта 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал о сомнительных результатах переговоров России и Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Результативность переговоров Украины и России оставляет желать лучшего. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Несмотря на это, в Кремле допускают возможность проведения встречи президентов России и Украины. «На той или иной стадии результативность таких переговоров оставляет желать лучшего. Но они однозначно нужны, востребованы, поддерживаются Путиным и российской стороной, потому что Путин всегда был сторонником переговоров и дипломатии», — сказал пресс-секретарь. Также Пеков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о желании президента Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ: «Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского. Она актуальна и возможна. Но сначала делегация и министры должны выполнить свою часть работы, чтобы президенты не встречались ради разговора, а встретились ради результата. Позиции российской стороны известны, четко сформулированы и доведены до украинских переговорщиков. Мы ждем встречных формулировок», — добавил Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании президента Украины Владимира Зеленского лично встретиться с Владимиром Путиным в Анкаре или Стамбуле. Позже в Турции состоялась первая с начала спецоперации на Украине встреча глав МИД России, Украины и Турции. Специальная операция по демиталиризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Результативность переговоров Украины и России оставляет желать лучшего. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Несмотря на это, в Кремле допускают возможность проведения встречи президентов России и Украины. «На той или иной стадии результативность таких переговоров оставляет желать лучшего. Но они однозначно нужны, востребованы, поддерживаются Путиным и российской стороной, потому что Путин всегда был сторонником переговоров и дипломатии», — сказал пресс-секретарь. Также Пеков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о желании президента Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ: «Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского. Она актуальна и возможна. Но сначала делегация и министры должны выполнить свою часть работы, чтобы президенты не встречались ради разговора, а встретились ради результата. Позиции российской стороны известны, четко сформулированы и доведены до украинских переговорщиков. Мы ждем встречных формулировок», — добавил Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании президента Украины Владимира Зеленского лично встретиться с Владимиром Путиным в Анкаре или Стамбуле. Позже в Турции состоялась первая с начала спецоперации на Украине встреча глав МИД России, Украины и Турции. Специальная операция по демиталиризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля.