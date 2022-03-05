Зеленский сообщил Эрдогану о своем желании встретиться с Путиным

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский поговорил с Эрдоганом по телефону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Анкаре или Стамбуле. Об этом глава Украины сообщил президенту Турции Тайипу Реджепу Эрдогану, передает телеканал TRT Haber.

«Эрдоган уже сообщил о желании Зеленского Путину. Такая встреча, безусловно, положительно скажется на ситуации [на Украине]», — отметил представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Ранее Калын заявил, что Турция не планирует вводить санкции в отношении России. Причина такого решения — нежелание турецких властей подставлять под удар экономику страны. Кроме того, Турция не хочет быть стороной конфликта.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного русскоязычного населения от геноцида властей, а не оккупация республики. 28 февраля в Белоруссии стартовали переговоры между украинским и российским делегациями. На них, в частности, была достигнута договоренность об открытии гуманитарных коридоров для мирных жителей. Однако 5 марта, по заявлению Минобороны РФ, по гуманитарному коридору из Мариуполя не смог выйти ни один мирный житель. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, украинские националисты препятствуют выходу мирных жителей и держат их в заложниках.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Анкаре или Стамбуле. Об этом глава Украины сообщил президенту Турции Тайипу Реджепу Эрдогану, передает телеканал TRT Haber. «Эрдоган уже сообщил о желании Зеленского Путину. Такая встреча, безусловно, положительно скажется на ситуации [на Украине]», — отметил представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Ранее Калын заявил, что Турция не планирует вводить санкции в отношении России. Причина такого решения — нежелание турецких властей подставлять под удар экономику страны. Кроме того, Турция не хочет быть стороной конфликта. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного русскоязычного населения от геноцида властей, а не оккупация республики. 28 февраля в Белоруссии стартовали переговоры между украинским и российским делегациями. На них, в частности, была достигнута договоренность об открытии гуманитарных коридоров для мирных жителей. Однако 5 марта, по заявлению Минобороны РФ, по гуманитарному коридору из Мариуполя не смог выйти ни один мирный житель. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, украинские националисты препятствуют выходу мирных жителей и держат их в заложниках.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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