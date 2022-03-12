На несостоявшийся проект Челябинска и Екатеринбурга ушло 330 млн

13 марта 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

На проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом потрачено 330 млн рублей. 13 марта исполнилось пять лет, как два региона подписались на проект, согласно которому 200 км между городами после 2025 года жители должны были преодолевать за 70 минут. Челябинское правительство зарегистрировало ХП «УСМ» 28 марта 2016 года. 13 марта 2017 года в состав учредителей ХП вошло АО «Корпорация Среднего Урала» свердловского правительства. Предполагалось, что после 2025 года между двумя городами расстояние в 200 км будет преодолеваться за 1 час 10 минут. Магистраль оценили в 402 млрд рублей. В АО вошли РМК, ММК, ЧТПЗ, а также РЖД в лице АО «Центральная пригородная пассажирская компания». «Единственным источником финансирования деятельности партнерства (5 лет и 8 месяцев) являлся складочный капитал, 370,01 млн рублей. Партнерством проведены предпроектные работы по техническим, финансово-экономическим и земельным вопросам, подготовлено обоснование инвестиций. Пройден публичный технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций в строительство ВСМ. Участниками партнерства подписано соглашение о сотрудничестве по проекту. Имеется возможность оперативно вернуться к обсуждению реализации проекта в будущем», — сообщили URA.RU в министерстве имущества области, отметив, что от 370 млн рублей осталось 54,75 млн рублей, которые после ликвидации ХП поделили между участниками, пропорционально взносам. В числе участников ХП в свое время попала ИГ «РВМ Капитал», связанная с Борисом Дубровским, руководившим на тот момент Челябинской областью. Дубровский заявил, что «РВМ Капитал» станет главным инвестором проекта. Представителем компании стал его менеджер Алексей Павлюк, ныне находящийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Кроме Дубровского, проект активно лоббировал его заместитель Руслан Гаттаров, который уверял, что «если ВСМ не будет, то Екатеринбург выживет, а Челябинск — не факт». Сменивший в марте 2019 года Дубровского Алексей Текслер забраковал финансовую модель ВСМ. 23 апреля 2020 года в ХП «УСМ» заявили, что работа над проектом приостановлена из-за пандемии COVID-19. В ноябре того же года президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос школьника из Снежинска о скоростной железнодорожной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом, ответил, что надо развивать и автотранспортные магистрали. В июле 2021 года Путин дал поручение продлить будущую автомобильную трассу Казань—Екатеринбург до Челябинска. С этого момента железнодорожный проект потерял актуальность и челябинские власти ликвидировали ХП «УСМ».