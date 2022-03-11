Путин: в переговорах с Украиной есть позитивные сдвиги

Президент России Владимир Путин сообщил о позитивном продвижении переговоров России и Украины. Об этом он заявил во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, транслируемой на телеканале «Россия 24».
«Есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Я расскажу обо всем этом поподробнее», — сообщил Путин во время диалога с белорусским президентом.
Ранее Россия и Украина начали диалог по ядерной безопасности, страны согласились работать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства подчеркивал, что цель операции — проведение демилитаризации и денацификации страны. С тех пор прошло уже несколько раундов переговоров.
Президент России Владимир Путин сообщил о позитивном продвижении переговоров России и Украины. Об этом он заявил во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, транслируемой на телеканале «Россия 24». «Есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Я расскажу обо всем этом поподробнее», — сообщил Путин во время диалога с белорусским президентом. Ранее Россия и Украина начали диалог по ядерной безопасности, страны согласились работать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства подчеркивал, что цель операции — проведение демилитаризации и денацификации страны. С тех пор прошло уже несколько раундов переговоров.