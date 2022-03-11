В Грузии отказываются сдавать квартиры россиянам из-за Украины

11 марта 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Снять квартиру удалось только под поручительство русской эмигрантки, живущей в Грузии 30 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане России не могут снять жилье в Грузии из-за своего гражданства. На фоне спецоперации РФ на Украине жители Тбилиси, как правило, негативно относятся к потенциальным арендаторам из России. Об этом URA.RU рассказала организатор туров Анастасия Андреева, которая в марте обзвонила около 100 квартир в столице Грузии. «Нам не хотят сдавать квартиры. Когда мы звоним, первый вопрос, который нам задают: „Откуда вы?“. Когда сдают квартиры, берут копию паспорта. Глупо врать, что мы хотя бы из Крыма. Поэтому мы честно говорим, что из Москвы. Кто-то прямо кричит: „Нет, нет, русским — нет“. Кто-то извиняется: уже другим пообещали. Кто-то называет совершенно заоблачную цену», — поделилась впечатлениями Анастасия. Девушка считает везением, когда ей удалось снять старую квартиру в самом плохом районе города. В этом ей помогла эмигрантка, переехавшая в Грузию 30 лет назад. Она позвонила по тем же номерам квартир, с которыми связывалась Анастасия, и под поручительство девушке удалось снять жилье. Отдельная проблема в последние две недели — стоимость квартир. Наплыв граждан России, Украины и Беларуси в Грузию повысил ценник. Хорошие квартиры уже заняты. Но даже плохие теперь можно снять только за сумму от 65 тысяч рублей за месяц, хотя раньше квартиру в 50 квадратных метров в неплохом районе можно было найти за 35-45 тысяч рублей. Это жилье, которое сдают на продолжительное время. Посуточная сдача квартир тоже выросла в два раза — с 40 до 90-100 лари (национальная валюта Грузии, 1 лари равен примерно 34 рублям — прим. URA.RU). Утром 24 февраля РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Западные страны сразу объявили о введении жестких санкций в отношении России. Власти Грузии заявляли, что не собираются участвовать в санкциях. Ранее об отношении к России в других странах после начала спецоперации рассказывали россиянки, переехавшие в Испанию и Германию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Граждане России не могут снять жилье в Грузии из-за своего гражданства. На фоне спецоперации РФ на Украине жители Тбилиси, как правило, негативно относятся к потенциальным арендаторам из России. Об этом URA.RU рассказала организатор туров Анастасия Андреева, которая в марте обзвонила около 100 квартир в столице Грузии. «Нам не хотят сдавать квартиры. Когда мы звоним, первый вопрос, который нам задают: „Откуда вы?“. Когда сдают квартиры, берут копию паспорта. Глупо врать, что мы хотя бы из Крыма. Поэтому мы честно говорим, что из Москвы. Кто-то прямо кричит: „Нет, нет, русским — нет“. Кто-то извиняется: уже другим пообещали. Кто-то называет совершенно заоблачную цену», — поделилась впечатлениями Анастасия. Девушка считает везением, когда ей удалось снять старую квартиру в самом плохом районе города. В этом ей помогла эмигрантка, переехавшая в Грузию 30 лет назад. Она позвонила по тем же номерам квартир, с которыми связывалась Анастасия, и под поручительство девушке удалось снять жилье. Отдельная проблема в последние две недели — стоимость квартир. Наплыв граждан России, Украины и Беларуси в Грузию повысил ценник. Хорошие квартиры уже заняты. Но даже плохие теперь можно снять только за сумму от 65 тысяч рублей за месяц, хотя раньше квартиру в 50 квадратных метров в неплохом районе можно было найти за 35-45 тысяч рублей. Это жилье, которое сдают на продолжительное время. Посуточная сдача квартир тоже выросла в два раза — с 40 до 90-100 лари (национальная валюта Грузии, 1 лари равен примерно 34 рублям — прим. URA.RU). Утром 24 февраля РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Западные страны сразу объявили о введении жестких санкций в отношении России. Власти Грузии заявляли, что не собираются участвовать в санкциях. Ранее об отношении к России в других странах после начала спецоперации рассказывали россиянки, переехавшие в Испанию и Германию.