Лукашенко: Украина готовилась напасть на Беларусь

11 марта 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники хотят втянуть Беларусь в конфликт с Украиной, уверил Александр Лукашенко Фото: Официальное интернет-представительство Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовилась нанести удар по Беларуси. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он принес с собой на переговоры карту, которая, по его словам, раскрывает планы Киева по нападению на Минск. «Они не только по Донбассу готовились нанести удар. Они выстроили позиции для нанесения по Беларуси ударов», — заявил Александр Лукашенко в ходе встречи, которая транслировалась на телеканале «Россия 24». По словам президента Беларуси, иностранные наемники на данный момент направляются в сторону Чернобыльской атомной электростанции. Они не теряют надежды ввязать в конфликт с Украиной Минск, считает Лукашенко. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину прибыли воевать 16 тысяч иностранных граждан. По данным главы МИД государства Дмитрия Кулебы, наемники приехали из 16 стран. До этого Лукашенко заявил, что на территории Украины возле белорусской границы обнаружены зенитные и ракетные дивизионы. По его словам, они готовы нанести удар по российским войскам, которые находятся на территории республики. До этого все средства противоракетной обороны Беларуси были приведены в режим боевой готовности. Лукашенко подчеркнул, что это нужно, чтобы «не допустить удара в спину». Он также отметил, что руководство России никогда не ставило перед Белоруссией вопрос участия в специальной операции на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина готовилась нанести удар по Беларуси. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он принес с собой на переговоры карту, которая, по его словам, раскрывает планы Киева по нападению на Минск. «Они не только по Донбассу готовились нанести удар. Они выстроили позиции для нанесения по Беларуси ударов», — заявил Александр Лукашенко в ходе встречи, которая транслировалась на телеканале «Россия 24». По словам президента Беларуси, иностранные наемники на данный момент направляются в сторону Чернобыльской атомной электростанции. Они не теряют надежды ввязать в конфликт с Украиной Минск, считает Лукашенко. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину прибыли воевать 16 тысяч иностранных граждан. По данным главы МИД государства Дмитрия Кулебы, наемники приехали из 16 стран. До этого Лукашенко заявил, что на территории Украины возле белорусской границы обнаружены зенитные и ракетные дивизионы. По его словам, они готовы нанести удар по российским войскам, которые находятся на территории республики. До этого все средства противоракетной обороны Беларуси были приведены в режим боевой готовности. Лукашенко подчеркнул, что это нужно, чтобы «не допустить удара в спину». Он также отметил, что руководство России никогда не ставило перед Белоруссией вопрос участия в специальной операции на Украине.