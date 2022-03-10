На главном празднике ЯНАО запретят продажу алкоголя

Во многих муниципалитетах ЯНАО не будут продавать алкоголь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В муниципалитетах ЯНАО на День оленевода запретят продажу алкогольной продукции. Об этом URA.RU сообщили в администрациях округа.

«Вниманию организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. В соответствии с Законом ЯНАО от 24.06.2016 № 66-ЗАО „О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории ЯНАО“ 12—13 марта 2022 года на территории г. Надыма запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива», — сообщили в мэрии Надыма.

Также алкоголь не будут продавать в Тазовском и Ямальском районах с 1 по 3 апреля и в Аксарке с 1 по 2 апреля. Ограничений на продажу алкоголя не будет в Ноябрьске на праздник «Авка» 2 апреля и в Муравленко. В администрацию Салехарда и Нового Уренгоя агентство также направило запросы, однако на момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что празднование Дня оленевода в ЯНАО могли перенести из-за неблагоприятной эпидобстановки. Однако власти региона ослабили коронавирусные ограничения и с учетом требований Роспотребнадзора допустили проведение мероприятий.

Обновлено в 18:16

«В период проведения Дня оленевода запланировано ограничение продажи алкогольной продукции», — прокомментировали в мэрии Салехарда.

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