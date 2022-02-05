05 февраля 2022
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Главный праздник ЯНАО оказался под угрозой из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, день оленевода, метание тынзяна
Из-за эпидобстановки в регионе даты праздника остаются под вопросом Фото:

Празднование Дня оленевода в ЯНАО могут перенести из-за неблагоприятной эпидобстановки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

«День оленевода в ЯНАО планируется, но даты проведения мероприятий могут сдвинуться, если изменится эпидемиологическая обстановка. Уличные мероприятия, скорее всего, пройдут без ограничений и без предоставления QR-кодов и ПЦР тестов. По остальным нюансам — организаторы будут ориентироваться на эпидобстановку на момент проведения», — сообщили агентству в правительстве.

В администрациях Салехарда, Надыма и Муравленко агентству сообщили, что при проведении мероприятий будут руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора, действующими в даты праздника. «Если ограничения будут предполагать наличие QR-кодов у участников, то будем контролировать их наличие», — отметили в мэрии Муравленко.

В Ноябрьске 2 апреля пройдет с ограничениями «Праздник Авка». «Программа предполагает предоставление QR-кодов при посещении объектов праздника, например, чумов», — добавили в мэрии города.

В районах ЯНАО с датами проведения праздника еще не определились. «По поводу Дня оленевода еще ничего неизвестно. Ориентировочно праздник будет в апреле, но точной информации пока нет», — прокомментировали в мэрии Ямальского района.

По информации на сайте «День оленевода» мероприятия предположительно пройдут с 11 марта по 26 апреля. Участники праздника, прибывшие на территорию Ямала, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

Ранее URA.RU сообщало, что День оленевода-2021 в ЯНАО прошел с коронавирусными ограничениями. Праздничные мероприятия в помещениях отменили.

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Празднование Дня оленевода в ЯНАО могут перенести из-за неблагоприятной эпидобстановки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Ямала. «День оленевода в ЯНАО планируется, но даты проведения мероприятий могут сдвинуться, если изменится эпидемиологическая обстановка. Уличные мероприятия, скорее всего, пройдут без ограничений и без предоставления QR-кодов и ПЦР тестов. По остальным нюансам — организаторы будут ориентироваться на эпидобстановку на момент проведения», — сообщили агентству в правительстве. В администрациях Салехарда, Надыма и Муравленко агентству сообщили, что при проведении мероприятий будут руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора, действующими в даты праздника. «Если ограничения будут предполагать наличие QR-кодов у участников, то будем контролировать их наличие», — отметили в мэрии Муравленко. В Ноябрьске 2 апреля пройдет с ограничениями «Праздник Авка». «Программа предполагает предоставление QR-кодов при посещении объектов праздника, например, чумов», — добавили в мэрии города. В районах ЯНАО с датами проведения праздника еще не определились. «По поводу Дня оленевода еще ничего неизвестно. Ориентировочно праздник будет в апреле, но точной информации пока нет», — прокомментировали в мэрии Ямальского района. По информации на сайте «День оленевода» мероприятия предположительно пройдут с 11 марта по 26 апреля. Участники праздника, прибывшие на территорию Ямала, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста. Ранее URA.RU сообщало, что День оленевода-2021 в ЯНАО прошел с коронавирусными ограничениями. Праздничные мероприятия в помещениях отменили.
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