Baza: Иван Ургант покинул Россию 11 марта 2022 в 17:36 Размер текста - 17 + По данным журналистов, Ургант улетел из РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU В СМИ появилась информация об отъезде телеведущего Ивана Урганта из России. Такое сообщение опубликовано в telegram-канале Baza. «Телеведущий Иван Ургант покинул Россию. Несколько дней назад он выехал за пределы РФ вместе со всей своей семьей — двумя дочерьми и супругой. Предположительно, сейчас Ургант находится в Израиле», — пишет канал со ссылкой на свои источники. По словам источника, Ургант связывает свой отъезд с обычным отпуском, ввиду школьных каникул детей и несостоявшимся отдыхом в новогодние праздники. URA.RU попыталось связаться с Иваном Ургантом. По известному редакции номеру телефона никто не взял трубку. Ранее журналист Ксения Собчак сообщила о закрытии программы «Вечерний Ургант». Предположительно причиной такого решения послужила позиция телеведущего вечернего шоу по ситуации на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении спецоперации на территории Украины, направленной на денацификацию и демилитаризацию страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В СМИ появилась информация об отъезде телеведущего Ивана Урганта из России. Такое сообщение опубликовано в telegram-канале Baza. «Телеведущий Иван Ургант покинул Россию. Несколько дней назад он выехал за пределы РФ вместе со всей своей семьей — двумя дочерьми и супругой. Предположительно, сейчас Ургант находится в Израиле», — пишет канал со ссылкой на свои источники. По словам источника, Ургант связывает свой отъезд с обычным отпуском, ввиду школьных каникул детей и несостоявшимся отдыхом в новогодние праздники. URA.RU попыталось связаться с Иваном Ургантом. По известному редакции номеру телефона никто не взял трубку. Ранее журналист Ксения Собчак сообщила о закрытии программы «Вечерний Ургант». Предположительно причиной такого решения послужила позиция телеведущего вечернего шоу по ситуации на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении спецоперации на территории Украины, направленной на денацификацию и демилитаризацию страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям