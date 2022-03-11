Юристы раскрыли, когда пособие от государства попросят вернуть

12 марта 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Учредитель юрлица не может расчитывать на пособие по безработице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С россиян могут взыскать пособия в пользу государства, если они получили их незаконно. Об этом в беседе с URA.RU рассказала доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова. «Зарплата, пенсия, пособие и иные выплаты, которые необходимы человеку для существования могут быть взысканы, когда будет доказано, что они были произведены в связи с незаконными действиями гражданина. Это называется необоснованное обогащение. Также это может произойти в случае счетной ошибки, но это происходит редко. Человек не сам себе назначает зарплату или пособие, здесь нет его вины или умысла», — сказала Марина Буянова. С ней согласилась юрист, эксперт по трудовому праву, налоговый консультант компании «Бридж групп» Валентина Яковлева. Она привела примеры, когда помощь от государства была получена незаконно. «Основное условие для получения пособия по безработице — отсутствие дохода и работы. Участие в юрлицах, например, если человек учредитель ООО, даже если он не получает доход, он уже не может считаться безработным. Даже разовая работа — уже нельзя», — отметила эксперт. Также могут отменить пособие по уходу за ребенком, когда сотрудник выходит на работу. «Они имеют право получать выплаты и работать неполный день. Есть те, кто выходит на 39 часов в неделю, но пособие по уходу за ребенком направлено именно на поддержание финансов лица, которое фактически осуществляют уход за ребенком. У него должно быть время для осуществления этого ухода, а если человек работает почти полную рабочую неделю, у него, очевидно, нет времени для того, чтобы этим заниматься. Он не имеет права на пособие», — объяснила Яковлева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С россиян могут взыскать пособия в пользу государства, если они получили их незаконно. Об этом в беседе с URA.RU рассказала доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова. «Зарплата, пенсия, пособие и иные выплаты, которые необходимы человеку для существования могут быть взысканы, когда будет доказано, что они были произведены в связи с незаконными действиями гражданина. Это называется необоснованное обогащение. Также это может произойти в случае счетной ошибки, но это происходит редко. Человек не сам себе назначает зарплату или пособие, здесь нет его вины или умысла», — сказала Марина Буянова. С ней согласилась юрист, эксперт по трудовому праву, налоговый консультант компании «Бридж групп» Валентина Яковлева. Она привела примеры, когда помощь от государства была получена незаконно. «Основное условие для получения пособия по безработице — отсутствие дохода и работы. Участие в юрлицах, например, если человек учредитель ООО, даже если он не получает доход, он уже не может считаться безработным. Даже разовая работа — уже нельзя», — отметила эксперт. Также могут отменить пособие по уходу за ребенком, когда сотрудник выходит на работу. «Они имеют право получать выплаты и работать неполный день. Есть те, кто выходит на 39 часов в неделю, но пособие по уходу за ребенком направлено именно на поддержание финансов лица, которое фактически осуществляют уход за ребенком. У него должно быть время для осуществления этого ухода, а если человек работает почти полную рабочую неделю, у него, очевидно, нет времени для того, чтобы этим заниматься. Он не имеет права на пособие», — объяснила Яковлева.