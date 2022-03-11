США ввели санкции против жены и детей пресс-секретаря Путина

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против некоторых представителей Госдумы РФ, а также против жены и детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
«Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова», — сообщил американский политический консультант на брифинге.
Санкции введены в связи с началом военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, которую президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Ранее уже были введены санкции против части банков — их отключили от платежной системы SWIFT.
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против некоторых представителей Госдумы РФ, а также против жены и детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс. «Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова», — сообщил американский политический консультант на брифинге. Санкции введены в связи с началом военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, которую президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Ранее уже были введены санкции против части банков — их отключили от платежной системы SWIFT.