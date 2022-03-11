США ввели санкции против жены и детей пресс-секретаря Путина

12 марта 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Против Дмитрия Пескова, ее жены и детей США ввели санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Соединенные Штаты Америки ввели санкции против некоторых представителей Госдумы РФ, а также против жены и детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс. «Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова», — сообщил американский политический консультант на брифинге. Санкции введены в связи с началом военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, которую президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Ранее уже были введены санкции против части банков — их отключили от платежной системы SWIFT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против некоторых представителей Госдумы РФ, а также против жены и детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс. «Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова», — сообщил американский политический консультант на брифинге. Санкции введены в связи с началом военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, которую президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Ранее уже были введены санкции против части банков — их отключили от платежной системы SWIFT.