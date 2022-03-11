11 марта 2022

США ввели санкции против жены и детей пресс-секретаря Путина

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Против Дмитрия Пескова, ее жены и детей США ввели санкции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против некоторых представителей Госдумы РФ, а также против жены и детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

«Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова», — сообщил американский политический консультант на брифинге.

Санкции введены в связи с началом военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, которую президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Ранее уже были введены санкции против части банков — их отключили от платежной системы SWIFT.

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Соединенные Штаты Америки ввели санкции против некоторых представителей Госдумы РФ, а также против жены и детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс. «Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова», — сообщил американский политический консультант на брифинге. Санкции введены в связи с началом военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, которую президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Ранее уже были введены санкции против части банков — их отключили от платежной системы SWIFT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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