МО показало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ

12 марта 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

«Продвижение составило 11 км», — заявил Конашенков Фото: Максим Егоров © URA.RU Минобороны РФ показало точную карту районов Украины, перешедших под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ при выполнении спецоперации на Украине. Ее предоставил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков. «Группировка войск Донецкой народной республики (ДНР) при огневой поддержке ВС РФ вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кирилловка и блокировала Благодатное. Продвижение в глубину составило 8 километров», — рассказал генерал-майор «Ленте.ру». Кроме того, на карте видно, что украинские военные уже не контролируют населенный пункт Волноваха. ВС России вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое — Новомайское — Егоровка. В районе Благодатного части украинских войск попали в окружение. Как свидетельствует карта, ВСУ создают укрепрайоны в населенных пунктах. «Продвижение в глубину составило 8 километров», — сообщил Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минобороны РФ показало точную карту районов Украины, перешедших под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ при выполнении спецоперации на Украине. Ее предоставил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков. «Группировка войск Донецкой народной республики (ДНР) при огневой поддержке ВС РФ вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кирилловка и блокировала Благодатное. Продвижение в глубину составило 8 километров», — рассказал генерал-майор «Ленте.ру». Кроме того, на карте видно, что украинские военные уже не контролируют населенный пункт Волноваха. ВС России вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое — Новомайское — Егоровка. В районе Благодатного части украинских войск попали в окружение. Как свидетельствует карта, ВСУ создают укрепрайоны в населенных пунктах. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.