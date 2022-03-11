11 марта 2022

МО показало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, карта, украина, донецк, компас, дебальцево
«Продвижение составило 11 км», — заявил Конашенков Фото:

Минобороны РФ показало точную карту районов Украины, перешедших под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ при выполнении спецоперации на Украине. Ее предоставил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Донецкой народной республики (ДНР) при огневой поддержке ВС РФ вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кирилловка и блокировала Благодатное. Продвижение в глубину составило 8 километров», — рассказал генерал-майор «Ленте.ру».

Кроме того, на карте видно, что украинские военные уже не контролируют населенный пункт Волноваха. ВС России вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое — Новомайское — Егоровка.

В районе Благодатного части украинских войск попали в окружение. Как свидетельствует карта, ВСУ создают укрепрайоны в населенных пунктах.

«Продвижение в глубину составило 8 километров», — сообщил Игорь Конашенков.
Фото:

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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Минобороны РФ показало точную карту районов Украины, перешедших под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ при выполнении спецоперации на Украине. Ее предоставил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков. «Группировка войск Донецкой народной республики (ДНР) при огневой поддержке ВС РФ вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кирилловка и блокировала Благодатное. Продвижение в глубину составило 8 километров», — рассказал генерал-майор «Ленте.ру». Кроме того, на карте видно, что украинские военные уже не контролируют населенный пункт Волноваха. ВС России вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое — Новомайское — Егоровка. В районе Благодатного части украинских войск попали в окружение. Как свидетельствует карта, ВСУ создают укрепрайоны в населенных пунктах. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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