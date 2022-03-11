Минобороны РФ: войска ДНР взяли Волноваху

11 марта 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Армия РФ вывела из строя военные аэродромы Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные Донецкой народной республики взяли Волноваху (Украина). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Группировка войск Донецкой Народной Республики освободила город Волноваху. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до 6 км», — сказал Конашенков, передает ТАСС. По его словам, вооруженные силы России нанесли удар по двум военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Целью не является оккупация, заявлял президент России Владимир Путин. Военные уже взяли под контроль Херсон, пишут «Дни.ру». Это отрезало выход Киева к Азовскому морю. Там налаживается взаимодействие с местной администрацией для избегания провокаций со стороны вооруженных сил Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и не собирается нападать на другие государства. В Народной милиции Луганской народной республики заявляли, что взятие Мариуполя и Волновахи поможет ускорить сдачу украинских военных, сообщает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военные Донецкой народной республики взяли Волноваху (Украина). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Группировка войск Донецкой Народной Республики освободила город Волноваху. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до 6 км», — сказал Конашенков, передает ТАСС. По его словам, вооруженные силы России нанесли удар по двум военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Целью не является оккупация, заявлял президент России Владимир Путин. Военные уже взяли под контроль Херсон, пишут «Дни.ру». Это отрезало выход Киева к Азовскому морю. Там налаживается взаимодействие с местной администрацией для избегания провокаций со стороны вооруженных сил Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и не собирается нападать на другие государства. В Народной милиции Луганской народной республики заявляли, что взятие Мариуполя и Волновахи поможет ускорить сдачу украинских военных, сообщает RT.