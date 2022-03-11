Минобороны РФ: войска ДНР взяли Волноваху

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Армия РФ вывела из строя военные аэродромы Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные Донецкой народной республики взяли Волноваху (Украина). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Донецкой Народной Республики освободила город Волноваху. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до 6 км», — сказал Конашенков, передает ТАСС. По его словам, вооруженные силы России нанесли удар по двум военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Целью не является оккупация, заявлял президент России Владимир Путин. Военные уже взяли под контроль Херсон, пишут «Дни.ру». Это отрезало выход Киева к Азовскому морю. Там налаживается взаимодействие с местной администрацией для избегания провокаций со стороны вооруженных сил Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и не собирается нападать на другие государства. В Народной милиции Луганской народной республики заявляли, что взятие Мариуполя и Волновахи поможет ускорить сдачу украинских военных, сообщает RT.

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Военные Донецкой народной республики взяли Волноваху (Украина). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Группировка войск Донецкой Народной Республики освободила город Волноваху. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до 6 км», — сказал Конашенков, передает ТАСС. По его словам, вооруженные силы России нанесли удар по двум военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Целью не является оккупация, заявлял президент России Владимир Путин. Военные уже взяли под контроль Херсон, пишут «Дни.ру». Это отрезало выход Киева к Азовскому морю. Там налаживается взаимодействие с местной администрацией для избегания провокаций со стороны вооруженных сил Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и не собирается нападать на другие государства. В Народной милиции Луганской народной республики заявляли, что взятие Мариуполя и Волновахи поможет ускорить сдачу украинских военных, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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