Рэпер Face навсегда уехал из России

12 марта 2022 в 08:09 Размер текста - 17 +

Face высказался о ситуации на Украине Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рэпер Иван Дремин (Face) заявил о своем отъезде из России. Причиной стала спецоперация России на Украине. «Я уехал и больше не приеду в Россию. Я больше не буду давать концерты в России», — написал Face в своем Instagram. Свой отъезд он связал с проведением спецоперации России на Украине. Он заявил, что его и близких «выжили» из его дома и с земли. Россия в конце февраля начала на Украине специальную операцию. Ее целями стали денацификация и демилитаризация. Оккупации Украины не планируется, заявлял президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ заявляли, что российская армия действует корректно. Недавно вооруженные силы Украины открыли огонь по дому-интернату для пожилых и инвалидов в Донецкой народной республике, цитирует RT мэра Горловки Ивана Приходько. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рэпер Иван Дремин (Face) заявил о своем отъезде из России. Причиной стала спецоперация России на Украине. «Я уехал и больше не приеду в Россию. Я больше не буду давать концерты в России», — написал Face в своем Instagram. Свой отъезд он связал с проведением спецоперации России на Украине. Он заявил, что его и близких «выжили» из его дома и с земли. Россия в конце февраля начала на Украине специальную операцию. Ее целями стали денацификация и демилитаризация. Оккупации Украины не планируется, заявлял президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ заявляли, что российская армия действует корректно. Недавно вооруженные силы Украины открыли огонь по дому-интернату для пожилых и инвалидов в Донецкой народной республике, цитирует RT мэра Горловки Ивана Приходько.