В Пермском крае из-за паники подорожали гречка, рис и макароны

Гречка подорожала на 30% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В Пермском крае с 2 по 9 марта подорожали гречка, рис и макароны из-за ажиотажного спроса. Об этом рассказали в управлении федеральной антимонопольной службы по региону (УФАС).

«В ходе мониторинга рост цен зафиксирован в связи с отсутствием на полке товаров с минимальным ценником. Из-за ажиотажного спроса магазины не успевают осуществлять доставку товара со складов и его выкладку на полки, но всеми необходимыми товарами торговые сети обеспечены в полном объеме», — цитирует Business Class пресс-службу УФАС.

Гречка стала дороже на 30%, черный чай — на 29%, стоимость риса возросла на 27%, макарон — на 19%. Цена яблок повысилась на 11%, моркови и сливочного масла — на 10%. Стоимость сахара увеличилась на 5%, пшена — на 6%, а подсолнечного масла — на 4%.В Пермское УФАС поступило 36 обращений на «горячую линию» и 32 письменные жалобы по поводу роста цен.

ФАС принимает меры для сдерживания роста стоимости товаров. Крупные ритейлеры ограничили наценку на отдельные категории продуктов до 5%. Производители товаров в России начали отменять акции и сокращать ассортимент. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал наказывать за необоснованный рост цен, передают «Дни.ру».

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